We zijn allemaal op zoek naar de eeuwige jeugd en smeren daarom allerlei crèmes op onze huid. Welke verzorgingsproducten zijn eigenlijk overbodig? Of brengen meer schade aan dan dat ze je huid verzorgen? We vragen het aan Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie.

Deze producten zou dr. Jetske Ultee zelf in ieder geval nóóit kopen:

Facial scrubs

“Scrubs voor je gezicht zul je niet in mijn badkamer vinden”, zegt dr. Ultee. Scrubs voor bijvoorbeeld je benen zijn prima, maar facial scrubs kun je volgens de onderzoeksarts beter laten staan. “De huid van je gezicht is hier te gevoelig voor. Met scrubben schraap je lichtjes over de huid, waardoor je je huid kunt beschadigen. En een beschadigde huid is gevoeliger voor onrust, bacteriën en vochtverlies.” Terwijl scrubs nu juist gebruikt worden door mensen met een onrustige huid met puistjes of schilfertjes.