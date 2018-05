Nieuw onderzoek: 'Met vette vis eten stel je de overgang uit'

Onderzoekers van de universiteit van Leeds verzamelden data van 14.000 Britse vrouwen. Ze kwamen tot een opvallende conclusie: door veel vette vis te eten, zou je de overgang kunnen uitstellen.

De gemiddelde Britse vrouw komt rond haar 51ste in de overgang. De wetenschappers volgden 4 jaar lang een groep vrouwen van deze leeftijd en ontdekten dat je dieet invloed heeft op de leeftijd waarop je de eerste symptomen van de overgang merkt. Vrouwen die regelmatig vette vis, bonen en erwten eten, vertragen de overgang terwijl eten als pasta en rijst de overgang juist kan vervroegen met wel 18 maanden.

3,3 jaar

De vette vis-eters stelden de menopauze niet met zomaar een paar weken uit. Vrouwen die iedere dag 90 gram vette vis eten, stellen de overgang met wel 3,3 jaar uit. Ook een hoge consumptie van vitamine B6 en zink worden in verband gebracht met uitstel. Gemiddeld komen vegetariërs een jaar vroeger in de overgang dan vrouwen die wel vlees eten.

Serieuze gezondheidsproblemen

Janet Cade, co-auteur van het onderzoek dat werd gepubliceerd in de Journal of Epidemiology and Community Health, benadrukt het belang van deze conclusie. “De leeftijd waarop vrouwen in de overgang raken, kan voor sommigen serieuze gezondheidsproblemen opleveren. Goed begrijpen hoe een dieet effect heeft op het natuurlijk verloop van de overgang is in het voordeel van vrouwen die een grotere risicogroep zijn vanwege hun familiegeschiedenis of eerdere gezondheidscomplicaties.”

Veel factoren

Natuurlijk kun je het moment waarop de menopauze zich aandoet niet helemaal ophangen aan iemands voedingspatroon. De timing is afhankelijk van oneindig veel factoren, waaronder de hoeveelheid eitjes die een vrouw in haar eierstokken heeft tijdens haar geboorte. Het onderzoek geeft dus geen enkele garantie, iets dat de onderzoekers zelf ook toegeven, maar iets vaker een stukje zalm of een harinkje verorberen kan hoe dan ook geen kwaad.

Bron: The Independent. Beeld: iStock