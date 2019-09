Onderzoek bewijst: vier keer per week thee drinken is goed voor je hersenen

Nog tijd voor een kop thee voordat je je bed in duikt? Zeker doen. Want thee drinken blijkt uit nieuw onderzoek verrassend gezond te zijn.

Natuurlijk is het lekker. Maar dat thee zó goed kan zijn voor je brein, dat is nieuw.

Aan het onderzoek deden mensen van boven de 60 jaar mee. De mensen die minstens vier keer per week groene of zwarte thee dronken, plukken er na 25 jaar braaf drinken de vruchten van. “Deze studie is het eerste bewijs dat theedrinken je brein beschermt tegen achteruitgang op latere leeftijd”, stelt hoofdauteur Feng Lei. Je hersengebieden zouden beter verbonden zijn met elkaar als je ouder wordt. En dat alleen maar door het drinken van een warm drankje: wat een ontdekking.

En alsof dat nog niet genoeg is: thee is ook goed voor je stofwisseling, je tanden en je bloedvaten. Bovendien kalmeert het: precies wat je nodig hebt na een lange dag. Schenk nog maar een kop in, dus.

Bron: AD. Beeld: iStock