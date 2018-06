Deze 5 vieze dingen gebeuren als je niet genoeg water drinkt

Volgens het Voedingscentrum heeft een volwassene gemiddeld 1,5 tot 2 liter per dag aan vocht nodig. Hoeveel je preciés moet drinken hangt van allerlei zaken af (leeftijd, hoe warm het buiten is, of je je veel inspant enzovoorts), maar feit is dat er flink wat gore consequenties verbonden zijn aan te weinig drinken.

We zetten ze voor je op een rij, gewoon, omdat we er zin in hebben.

1. Vieze adem



Slechte adem kan worden veroorzaakt door dehydratatie, omdat je minder vocht in je mond hebt. Speeksel is er niet alleen om te helpen eten te verteren, maar óók om je mond te spoelen en je tong te ontdoen van bacteriën. Hoe meer uitgedroogd je bent, hoe minder speeksel je aanmaakt. Resultaat: een giechel waar je steil van achterover slaat.

2. Donkere, oranje urine



Eén van de duidelijkste signalen van uitdroging is de kleur van je urine. In het meest ideale gezonde geval is je plas heel lichtgeel en waterig. De gele, donkere kleur wordt veroorzaakt door iets dat ‘urochroom’ wordt genoemd. Hoe donkerder de urine, hoe meer vochtproblemen je hebt. Let trouwens op: rood, bruin of zelfs blauwe of groene (!) urine duidt op een veel ernstigere aandoening waarmee je echt (snel!) naar de huisarts moet.

3. Gezwollen ogen



Heb je rode, geïrriteerde ogen? Dan zou het kunnen dat je veel meer moet drinken. Het kan ook duiden op andere problemen met je gezondheid, maar bij mensen die erg weinig hebben gedronken zouden de ogen iets dieper in het hoofd zitten, en droog en dik worden. Geldt overigens als een serieus signaal dat het he-le-maal mis is, dus ook verstandig even een lijntje te leggen met de dokter. Of de eerste hulp.

4. Droge, dikke tong



Gaat gepaard met de eerste uit deze opsomming: te weinig speeksel. De tong heeft vocht nodig om goed door je mond te bewegen en als je speekselklieren ‘vertragen’ (of de productie van speeksel helemaal stopt omdat je bent uitgedroogd) begint je tong “wollig” en dik aan te voelen. De rest van je mond trouwens ook. Dit los je niet op door een glaasje water naar binnen te klokken; neem voldoende drank waarmee je je echt kunt hydrateren, zoals bijvoorbeeld O.R.S.; een mengsel met zouten en druivensuiker.

5. Dikke poep



Jawel, uiteraard gaat het ook niet goed met je ontlasting als je niet drinkt. Verstopping komt vaak door weinig drinken, maar heeft ook te maken met hoeveel vezels je eet en hoeveel je beweegt. Het advies luidt dus: meer bewegen, vezelrijke voeding eten en minstens 1,5 tot 2 liter per dag drinken. Als snelle remedie bij flinke verstopping willen sportdrankjes, bedoelt om je vochtgehalte snel op peil te krijgen, ook nog weleens helpen.

Bron: Bustle, thuisarts.nl, dokter.nl. Beeld: Getty images

