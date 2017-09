Deze 5 dingen moet je regelmatig laten controleren vanaf je 50ste

Ben je rond de 50 en heb je nog helemaal geen last van overgangsklachten? Dan nog is het goed om geregeld je cholesterol, bloeddruk en drie andere waarden te laten checken, zegt de overgangsspecialist. Vanaf je 50ste maakt je lichaam namelijk sluipenderwijs minder oestrogenen aan en dat heeft gevolgen voor je hele lichaam, waaronder je hart.

Tegen de tijd dat je last krijgt van opvliegers en stemmingswisselingen, weet je wel hoe laat het is: je zit in de overgang. Maar dat je lichaam minder oestrogeen aanmaakt, hoef je lang niet altijd te merken. Terwijl het wel gevolgen heeft voor je hele lichaam. Je botten worden bijvoorbeeld brozer, waardoor je meer vitamine D nodig hebt. En hoe vroeger je in de overgang komt, hoe groter de kans op hart- en vaatproblemen.

De checklist: van cholesterol tot vitamine D

Pauline Ottervanger, gynaecoloog in het HagaZiekenhuis in Den Haag en gespecialiseerd in de overgang, vindt daarom dat alle vrouwen van rond de 50 jaar zich zouden moeten laten screenen op cholesterol, hun schildklierfunctie, glucosegehalte, vitamine D en bloeddruk. “Misschien zou je dit ook om de paar jaar moeten herhalen,” raadt ze aan.

Niet denken dat iets ‘vast door de overgang komt’

Door je geregeld te laten controleren, voorkom je bovendien dat je bepaalde ongemakken wegwuift omdat je denkt dat ze door de overgang komen. Zo worden hartklachten bij vrouwen vaak ten onrechte verward met overgangsklachten. “Meestal zijn klachten als hartkloppingen en onregelmatige bloedingen overgangsgerelateerd, maar je moet het wél laten checken. Sommige klachten kunnen namelijk ook wijzen op schildklierproblemen, of hart- en vaatziekten.”

Overgangsspecialist Pauline Ottervanger

Pauline Ottervanger werkt als gynaecoloog in het HagaZiekenhuis in Den Haag en is gespecialiseerd in de overgang. Samen met haar collega Wilma Smit, gynaecoloog en overgangsspecialist in het Gemini Ziekenhuis in Den Helder, schreef ze twee boeken over de overgang: Menoblues (2009) en Menoproof (2010). Ze geven lezingen aan vrouwen en verzorgen nascholingen in het land gericht op overgang en menopauze. Kijk voor meer informatie op vrouwenwijzer.nl.

Bron: Margriet. Beeld: iStock