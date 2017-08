Vikki (23) kan al 3 jaar niet meer plassen door zeldzame ziekte

De Britse Vikki dacht dat ze gewoon een blaasontsteking had dus gaf er niet zoveel aandacht aan. Tot haar buik zo opgezet was dat het leek alsof ze zwanger was. Dat had heftige gevolgen.

De Britse Vikki Black (23) kreeg 3 jaar geleden voor het eerst blaasproblemen. Ze dacht dat het wel over zou gaan, maar na een paar dagen kon ze helemaal niet meer plassen en begon haar buik helemaal op te zwellen. Samen met haar vader ging ze meteen naar het ziekenhuis. “Ik dacht dat ik open zou barsten. Ik moest plassen, maar het kon gewoon niet.”

Katheter

In het ziekenhuis kreeg ze meteen een noodkatheter en werd er een liter urine afgevoerd. Normaal kan een blaas maximaal een halve liter urine aan. Ze voelde zich dan ook meteen veel beter, maar niet voor lang. De volgende dag was haar buik weer helemaal opgezwollen. Ze kreeg opnieuw een katheter in het ziekenhuis die voor 3 maanden zou blijven zitten. 3 jaar later heeft ze deze nog steeds.

Syndroom

De vrouw werd doorverwezen voor gespecialiseerde tests en kreeg uiteindelijk eind 2015 de diagnose Syndroom van Fowler, een heel zeldzame ziekte die vooral bij jonge vrouwen voorkomt. Hierdoor kan de sluitspier niet goed ontspannen en is plassen moeilijk of niet mogelijk. Die ziekte kan spontaan ontstaan zoals bij Vikki of het gevolg van een operatie zijn.

Operatie

De ziekte heeft een grote impact op het leven van de vrouw. Ze heeft vaak nierinfecties en ligt daardoor regelmatig in het ziekenhuis. Ook werd ze zelfs een keer in een kunstmatige coma gebracht. Een ander probleem is dat ze resistent begint te worden voor antibiotica en daardoor de kans op een ontsteking groter wordt. Vikki staat daarom ook op de wachtlijst voor een operatie waarbij een soort pacemaker wordt geplaatst die een katheter overbodig maakt. Om die operatie te kunnen betalen is haar zus een inzamelingsactie gestart. “Het is mijn laatste hoop”, sluit de vrouw af.

Bron: HLN.be. Beeld: Twitter.