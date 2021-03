Kun je je vinger maar moeilijk buigen? Dan heb je waarschijnlijk déze aandoening

Ooit gehoord van een triggervinger? Dat is een ontsteking waardoor je je vinger niet goed meer kunt buigen of strekken. Als het erger wordt, kan de vinger krom blijven staan.

Meestal zit het in de ringvinger, de duim of de middelvinger van de hand die je het meest gebruikt. Soms zit het ook in meer vingers.

Wat is een triggervinger?

Een triggervinger ontstaat door irritatie van de peesschede. De peesschedes zijn de ‘kokertjes’ in je hand waar de pezen in gevestigd zitten. De pezen lopen via je hand naar je vingers en zorgen ervoor dat je je vingers kunt bewegen. Bij een triggervinger verloopt dit proces niet meer zo soepel omdat de ontstoken peesschede ervoor zorgt dat de pees niet meer vrij kan bewegen. Het is daardoor moeilijk om je vinger te buigen en strekken, buigen doet pijn of voelt vervelend en gaat soms in schokken. Aan de binnenkant van je hand kan ook een bobbeltje ontstaan die heen en weer kan schuiven als je je vinger buigt of strekt.

Bij wie