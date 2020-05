Virtueel solliciteren gaat met deze 5 tips makkelijker

Veel mensen vinden solliciteren spannend. Maar tegenwoordig doen we steeds meer aan virtueel solliciteren. En dat is stiekem nog een stuk spannender. Je mist niet alleen het persoonlijke contact, er kan ook best veel misgaan! Maar met deze 5 tips heb jij alles onder controle.

Het enige dat jij hoeft te doen is jezelf zijn en die nieuwe baan binnen te slepen!

Zit je net lekker in gesprek met je potentiële nieuwe baas, komt je partner of huisgenoot de kamer in wandelen. Irritant! Laat daarom van te voren iedereen in huis weten dat jij een belangrijke sollicitatie hebt, zodat niemand zomaar binnen komt vallen. Ga het liefste afgezonderd in een kamer zitten; ook handig als je huisdieren hebt. Zo blaffen of miauwen die niet zomaar door je gesprek heen. Als laatste: zet je telefoon op stil en leg hem weg. Zo is er geen verleiding om dat ene sms’je even snel te lezen. Want echt waar, dat heeft de ander door.

Proefrondje

Ben je nog niet bekend met het programma waarmee je gaat videobellen? Doe dan even een testrondje. Bel vrienden of familie en zorg dat je alle functies van het programma kent. Test het geluid met en zonder oortjes of koptelefoon. Kijk of je beter licht hebt met lampen aan of uit en kijk op welke plek je het beste kan zitten in je huis. Zowel vanwege de achtergrond (je wilt geen rommel zien) als de plek waar de WiFi het beste werkt. Dan blijft je beeld ook niet stil staan op een niet zo charmant moment.

Wees voorbereid

Nu we meer thuis zitten is de verleiding groot om lekker in je trainingsbroek aan het werk te gaan. Doe dit overigens niet bij een sollicitatiegesprek. Dit zou je immers in het echt ook niet doen, dus kom verzorgd voor de dag! Daarnaast krijgt jouw gesprekspartner nu echt een kijkje in jouw leven, want hij kijkt regelrecht jouw huis in. Daarom is het wel zo belangrijk om het zicht netjes te houden. Ruim de rommel op en zorg voor een rustige achtergrond. Maak je muziek of lees je graag? Dan kun je wel een gitaar of boeken op de achtergrond zetten. Zo leert jouw (hopelijk) toekomstige werkgever je meteen al een beetje kennen. Belangrijk is wel dat je het niet te bont maakt.

Focus, focus (niet op jezelf)

Het is verleidelijk om naar jezelf te kijken op dat kleine schermpje. Je wilt toch even checken of je er nog florisant uitziet! Maar als het goed is heb je vooraf al gekeken dat je goed overkomt op scherm, want het valt op als je naar jezelf loert. Kijk zoveel mogelijk richting de camera; dit geeft het beste gevoel tot oogcontact. Maak het schermpje waar je jezelf op ziet klein of idealiter haal je die zelfs weg. Jouw gesprekspartner is jouw focus.

Haal adem

In een face-to-face gesprek kun je snel op elkaar inhaken, tijdens het virtueel solliciteren is dit iets moeilijker. Er zit vaak een kleine vertraging op de lijn, dus dan wordt het gesprek al snel rommelig. Dat willen we voorkomen. Praat rustig en articuleer goed, zodat de ander aan de lijn jou goed verstaat. Doe dat ook bij jouw gesprekspartner: probeer niet te interrumperen!

Bron: Women’s Health, Beeld: iStock