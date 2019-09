Libelle Legt Uit: zijn visoliecapsules net zo gezond als vette vis?

We weten natuurlijk allemaal dat een vers visje op z’n tijd hartstikke gezond is. Voor de mensen die geen vis eten, zijn er visoliecapsules. Maar zijn die eigenlijk net zo gezond?

We vroegen het aan voedings- en gezondheidsexpert Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum.

Bescherming

“Het klopt inderdaad dat verse vis heel gezond is. Dit komt doordat het je beschermt tegen hart- en vaatziekten. Met name vette vis is goed voor je”, legt Astrid uit. “Het is alleen niet precies duidelijk waarom vis zo gezond is. Er zijn sterke aanwijzingen dat specifiek de visvetzuren EPA en DHA in vis voor deze bescherming zorgen. Dus als je geen vis eet, mis je ook de gezondheidseffecten van vis.”

Vetzuren

Aangezien de exacte reden waarom vis zo gezond is niet duidelijk is, kun je volgens Astrid vis niet 1 op 1 vervangen door visoliecapsules. “Wel kun je de visvetzuren uit vis binnenkrijgen door visoliecapsules te slikken. Ook bestaan er producten waaraan visvetzuren zijn toegevoegd. Vaak staat dan op de verpakking dat er visvetzuren inzitten.”

Plantaardige olie

Visvetzuren zijn omega 3-vetzuren. Omega 3-vetzuren zijn meervoudig onverzadigde vetzuren. Er zijn 3 soorten vetzuren die het lichaam nodig heeft: EPE (Eicosapentaeen), DHA (docosahexaeen) en ALA (alfalinoleen). “Omega 3-vetzuren beschermen je tegen hart- en vaatziekten en passen in een gezonde voeding. ALA zit in plantaardige oliën, zoals lijnzaad(olie) en raapzaad(olie). Verder zit het een beetje in vlees en groene bladgroente. EPA en DHA zitten vooral in vis en in schaal- en schelpdieren”, vertelt de voedings- en gezondheidsexpert.

Zelf aanmaken

Vissen halen de visvetzuren EPA en DHA uit de algen die ze eten. Tegenwoordig bestaan er ook supplementen met visolie uit algen. Bovendien kan het lichaam zelf EPA en DHA aanmaken uit het vetzuur ALA. Het is alleen nog niet duidelijk in welke mate het lichaam dit kan.

1 keer per week

Volgens Astrid kun je alsnog het beste 1 keer per week vis eten. “En dan het liefst vette vis”, zegt ze. Eet je toch liever geen vis? Dan kan het volgens Astrid helpen om wat meer plantaardige vetten te eten. Een combinatie zou natuurlijk het beste zijn om het risico op hart- en vaatziekten zo klein mogelijk te houden. “Je kunt het best kiezen voor plantaardige vetten in plaats van dierlijke vetten, omdat plantaardige vetten met name onverzadigde vetten bevatten. De uitzondering hierop is kokosvet. Dat is geen goede keuze vanwege het hoge gehalte aan verzadigd vet.”

Dr. ir. Astrid Postma-Smeets is voedings- en gezondheidsexpert van het Voedingscentrum.

