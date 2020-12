Vitamine C wordt ook wel dé vitamine voor een sterk immuunsysteem genoemd. Maakt een beetje extra van deze vitamine je ook weerbaarder tegen het coronavirus?

Volgens verschillende mediaberichten zou het de verschijnselen van een infectie met het coronavirus verminderen, maar tot nu toe is daar geen bewijs voor.

Weerstand

Het klopt dat je lichaam vitamine C nodig heeft om je afweersysteem normaal te laten werken. Het werkt namelijk als een antioxidant en beschermt je lichaamscellen tegen schade. Verder is de vitamine belangrijk voor de vorming van bindweefsel, de opname van ijzer en het in stand houden van je weerstand.

Maar éxtra heeft vaak geen zin, want je haalt al snel genoeg uit je voeding als je gewoon gezond eet. Het zit in aardappelen, groenten en fruit. Als je dagelijks 2 porties fruit en 250 gram groenten eet, krijg je er dus voldoende van binnen.

Supplementen

Volgens het Voedingscentrum is er onvoldoende bewijs dat extra vitamine C helpt om een infectie voorkomen of om je afweersysteem sterker te maken. Dit geldt voor supplementen, maar ook voor het eten van extra veel groenten of fruit. Van beide is niet bewezen dat ze luchtweginfecties helpen voorkomen.