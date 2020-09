Najaar op komst: beschermt vitamine D je tegen het coronavirus?

Het duurt niet lang meer tot de zomer officieel voorbij is en de herfst zijn intrede maakt. Nu wordt het dikwijls aangeraden om vitamine D te suppleren wanneer de zon minder schijnt, om zo je weerstand op peil te houden. Maar helpt dit ook om je weerbaarder te maken tegen het heersende coronavirus?

Allereerst: waar is vitamine D eigenlijk goed voor? De vitamine staat erom bekend veel goeds voor ons immuunsysteem te doen. Onder invloed van UV-straling uit zonlicht wordt in onze huid cholesterol omgezet in vitamine D, en daarmee is deze vitamine dan ook de enige die ons lichaam zélf aanmaakt. Wanneer je er voldoende van binnenkrijgt, verbetert dit niet alleen je weerstand. Vitamine D heeft namelijk ook invloed op de gezondheid van je spieren, gebit en botten, net als je hersenen, energie- en denkvermogen.

Extra bijslikken

Met een gezond eetpatroon en een dagelijkse wandeling in de buitenlucht van 15 tot 30 minuten (met voorkeur tussen 11:00 en 15:00 uur) krijg je al genoeg vitamine D binnen. Je vindt deze vitamine van nature voornamelijk in vette vis, vlees en eieren. In de herfst- en wintermaanden is er echter minder zonlicht, waardoor veel mensen dan kiezen voor een voedingssupplement ter ondersteuning. Vrouwen ouder dan 50, mannen ouder dan 70 jaar, mensen met een getinte huidskleur, en zwangeren wordt aangeraden altijd bij te slikken.

Vitaminetekort

Een tekort aan de vitamine is niet mis. Het kan naast een verminderde weerstand namelijk ook zorgen voor extreme vermoeidheid, een verminderde spierkracht, krampen, spiertrillingen, hyperventilatie bij stressvolle situaties, nachtzweten en overgevoeligheid voor ontstoken tandvlees. Ook blijkt uit onderzoek van KWF Kankerbestrijding dat een lage vitamine D-spiegel het risico op darm-, borst- en prostaatkanker met 30 tot 50 procent verhoogt. De overlevingskans bij kanker wordt met een tekort ook nog eens lager. Vermoed je dat je een tekort hebt? Dan kun je dit middels een bloedonderzoek bij de huisarts laten testen.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Wanneer het aangeraden wordt om vitamine D te suppleren, kies dan bij voorkeur een supplement met vitamine D3, de actievere vorm van vitamine D. Het advies luidt maximaal 100 microgram vitamine D per dag voor volwassenen. In de Nederlandse wet is vastgelegd dat een voedingssupplement maximaal 25 microgram mag bevatten, meldt het RIVM. Belangrijk is om de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet te overschrijden, want dit kan volgens de Europese voedselveiligheidsautoriteit zorgen voor nierstenen en kalkafzetting rondom organen en weefsels.

Weerbaarder tegen coronavirus

Maar of het je weerbaarder maakt tegen het coronavirus? Onderzoekers blijven terughoudend over deze beweringen. Toch lezen steeds meer nieuwe studies dat supplementen de kans op griep en verkoudheid verminderen. Immunoloog Carla Peeters vindt deze onderzoeksresultaten niet verrassend, vertelt ze aan Nu.nl: “Een lage vitamine D-status is vaker in verband gebracht met ernstiger luchtweginfecties, ook door griepvirussen. Met de voorlopige verbanden die worden gevonden met het coronavirus is het dus aan te bevelen om te zorgen voor voldoende vitamine D in het bloed.”

Combinatie van factoren

Toch stelt Peeters dat een verminderde weerstand niet opgelost wordt door een simpel vitaminepilletje. Dat heeft volgens de immunoloog met meerdere factoren dan alleen D-vitamines te maken. “Het gaat vaak over een combinatie van factoren waardoor het immuunsysteem verzwakt kan zijn”, benadrukt ze. Medisch wetenschapsjournalist Willem Koert vult aan: “Ook vanwege alle andere gezondheidsrisico’s die ermee gepaard gaan, zouden mensen met een tekort moeten overwegen om naast zomerse zonblootstelling aanvullend vitamine D te slikken.”

