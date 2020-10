Experts raden het massaal aan: slik vitamine D tegen corona

Een vitamine D-pil als bescherming tegen het coronavirus? ‘Ja’, zeggen experts. Hoogleraren immunologie, wetenschappers en doktoren roepen massaal op om de pillen te gaan slikken.

Volgens deze experts zou de kans op een coronabesmetting hierdoor kleiner worden en als je toch besmet raakt zou je er minder ernstige klachten van krijgen.

Zo laten hoogleraar immunologie van de Wageningen Universiteit Huub Savelkoul en zijn collega-hoogleraar Harry Wichers aan het AD weten dat zij iedereen aanraden om vitamine D te slikken. “Er zijn zoveel aanwijzingen in de wetenschappelijke literatuur dat vitamine D helpt tegen corona”, aldus Savelkoul. Wichers vult aan: “Vitamine D nemen verbetert de weerstand en verlaagt de kans dat je een corona-infectie oploopt. Waarom zou je het dan in godsnaam niet slikken?”.

Veelbelovende studies

Dezelfde krant schrijft over een Spaans wetenschappelijk onderzoek waarbij één groep vitamine D kreeg en de andere niet. Deze studie levert het eerste formele bewijs dat vitamine D slikken het coronavirus minder ernstig maakt. Want wat bleek? Bij de groep die de supplementen wel slikte, kwamen veel minder mensen op de IC terecht én overleden minder mensen, dan bij de groep die dit niet deed. Ook de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) deed een onderzoek naar vitamine D slikken bij corona en ook die resultaten zijn gunstig.

Baat het niet, dan schaadt het niet

EenVandaag laat Renate de Jongh, internist bij het Amsterdam UCM, aan het woord over de kwestie. Zij doet momenteel zelf onderzoek naar het effect van vitamine D. Het is nog te vroeg om het over resultaten te hebben, maar toch raadt zij het slikken van supplementen aan: “De kans dat je in de winter een tekort krijgt aan vitamine D is aanzienlijk. Het is daarom goed om wat extra vitamine D te nemen. Het is een goedkoop supplement dat vrij verkrijgbaar is en er zit verder geen gevaar aan. Het coronavirus is een grote bedreiging, dus alles wat zou kunnen helpen is meegenomen.”

Vitamine D-tekort

Naast dat steeds meer experts denken dat vitamine D helpt tegen corona, is het in de winter natuurlijk sowieso een goed idee om vitamine D-supplementen te slikken. In Nederland kampt ongeveer eenderde tot de helft van de mensen in dat seizoen met een tekort. Dat terwijl vitamine D ontzettend veel doet voor je lichaam: het is goed voor je immuunsysteem en verbetert je weerstand, maar het heeft ook invloed op de gezondheid van je spieren, gebit en botten, net als je hersenen, energie- en denkvermogen. Lees hier over alle gezondheidsvoordelen van vitamine D voor je lichaam én wat dit bijdraagt in het geval van een coronabesmetting.

Dokter Rutger: vitamine D, waar heb je het voor nodig en waar haal je het vandaan?

