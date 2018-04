Déze vitamine zou je helpen om je dromen beter te onthouden

Kun jij je negen van de tien keer niet meer herinneren waar je over hebt gedroomd? En zou je dit eigenlijk wel willen? Dan doe je er goed aan om wat vaker tonijn, bananen en kikkererwten te eten. Deze voedingsmiddelen bevatten namelijk een flinke dosis vitamine B6, wat ervoor zou kunnen zorgen dat je beter je dromen onthoudt.

En dat is niet alles: vitamine B6 zou er namelijk ook voor zorgen dat je levendiger droomt, zo blijkt uit een recente studie van de universiteit van Adelaide.

Flinke dosis vitamine

Voor het onderzoek werd een groep van 100 mensen tussen de 18 en 40 jaar gevolgd. De deelnemers gaven aan het begin van de studie aan dat ze hun dromen nauwelijks tot niet konden herinneren. Vervolgens kregen ze de opdracht om vijf dagen lang voor het slapengaan 240 mg vitamine B6 te slikken (een dosis die gelijkstaat aan 558 bananen). Al na vijf dagen konden de deelnemers hun dromen met maar liefst 64 procent beter herinneren.

Levensechte dromen

Ook bleken de deelnemers vaker ‘lucide’ dromen te hebben. Dit zijn heldere dromen waarin je zelf invloed kunt uitoefenen. Dit soort dromen zijn vaak een verrijking voor je creativiteit, omdat je in deze dromen álles kunt doen wat je maar wilt. ‘Mijn dromen leken levensecht. Ik kon gewoon niet wachten om naar bed te gaan en weer te gaan dromen’, zo vertelt één van de deelnemers.

Nachtmerries en angsten

Het onderzoek werd uitgevoerd omdat lucide dromen je zouden kunnen helpen omgaan met nachtmerries, fobieën en zelfs het verbeteren van je fijne motoriek., zegt auteur Denholm Aspy. “Daarvoor moet je wél eerst je dromen onthouden.”

Voorzichtig zijn

Toch is het verstandig om niet zomaar je dagelijkse dosis vitamine B6 te verhogen. Bij een gezond en gevarieerd dieet haal je je dagelijkse hoeveelheden vitamine B6 namelijk al uit je voeding. Mannen hebben dagelijks zo’n 1,4 mg nodig, en vrouwen ongeveer 1,2 mg. Zorg er in ieder geval voor dat je nooit meer dan 200 mg per dag slikt, dit kan op ten duur namelijk zorgen voor nare bijverschijnselen zoals verlies van gevoel in je armen en benen.

Bron: Dailymail. Beeld: iStock