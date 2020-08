In de zomer is één ding heel belangrijk en dat is smeren, smeren en nog eens smeren. Zonnebrandcrème is van levensbelang met hoge temperaturen. Het enige nadeel? Het smeersel laat soms lastige vlekken in je kleding achter. Maar die zijn met deze tips verleden tijd.



Er zijn 2 soorten vlekken die je ziet als gevolg van zonnebrandcrème: vetvlekken en kleurverandering. Hieronder leggen we uit hoe je die gemakkelijk en doeltreffend kunt verwijderen.

Vetvlekken

In zonnebrandcrème zitten vaak bepaalde oliën die vetvlekken kunnen veroorzaken in je kleding. Maar die kún je verwijderen. Neem hiervoor een schone, vochtige spons en dep een kleine hoeveelheid afwasmiddel op de vlek. Laat dit intrekken voor 15 minuten en gooi het kledingstuk daarna in de wasmachine. Zorg er wel voor dat wanneer je je kleding daarna in de droger wilt doen, de vlek helemaal verdwenen is. Hitte zorgt er namelijk voor dat de vlek anders permanent in je kleding zal trekken.