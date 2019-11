Volgens onderzoek kun je in het vliegtuig het best dít drankje drinken

Als je in een vliegtuig zit, wat bestel jij dan voor drinken? Koffie, thee, iets fris? Bepaalde dranken zou je beter niet hoog in de lucht kunnen drinken. Maar er is één aanrader.

Namelijk ginger ale: een koolzuurhoudende frisdrank met gember. Tenminste, dat beweren voedingsexperts. En dat zit zó…

Andere smaak

Onze smaakpapillen werken iets anders als we hoog in de lucht vliegen. De droge lucht en cabinedruk kan onze smaak én reuk verminderen, waardoor bepaalde etenswaren en sommige drankjes niet smaken zoals ze op de grond doen. Vooral zoete en zoute drankjes en hapjes smaken anders. En volgens experts is ginger ale daar een van de beste voorbeelden van. Het kan zelfs zijn dat als je ginger ale normaal niet lust, je het in het vliegtuig best te pruimen vindt. De smaak is namelijk een stuk minder sterk. Een stuk frisser, zelfs.

Gezondheidsvoordelen van ginger ale

Maar ginger ale is volgens voedingsdeskundige Lauren Grosskopf sowieso goed om in het vliegtuig te bestellen, zeker als je weleens last hebt van reisziekte. Ginger ale wordt volgens haar en verschillende gezondheidssites namelijk ook als huis-tuin-en-keukenmiddeltje aangeraden tegen misselijkheid, een opgeblazen gevoel en spierpijn en als ontstekingsremmer. Dit kan te maken hebben met het gember dat erin zit, waarover we eerder al 5 gezondheidsredenen om vaker gember te eten gaven.

Enfin, er is maar één manier om daar zelf achter te komen: door ginger ale te bestellen, de volgende keer dat je in een vliegtuig zit.

