Met déze voeding kun je chronische ontstekingen tegengaan

Een chronische ontsteking is een langdurige ontsteking of een ontsteking die steeds weer de kop op steekt. Dat klinkt precies zo vervelend en pijnlijk als het is. Toch kun je met voeding veel doen. Want met déze voedingsmiddelen kun je chronische ontstekingen tegengaan.

Natuurlijk is niet álles zomaar met voeding te fixen, dat willen we even benadrukken. Maar je kunt wel veel doen om nare ontstekingen te voorkomen.

Uitwendige ontsteking

Allereerst: hoe ontstaat een ontsteking in het lichaam eigenlijk? Een ontsteking is een reactie van je lichaam op een prikkel van buiten of schade aan je weefsel. Wanneer dit door bijvoorbeeld een splinter gebeurt is de infectie uitwending en gemakkelijk te verhelpen.

Inwendige ontsteking

Maar wanneer je van inwendige of chronische ontstekingen spreekt, is het lastiger. Dan hebben we het over ziekten als Chronische pancreatitis (chronisch ontstoken alvleesklier), Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa, Reuma of COPD. Gelukkiger zijn er dingen die je kunt doen om de kans op deze ontstekingen te verminderen.

Voedingslijst

Mijdt het liefst zoveel mogelijk suikerrijke voeding, Omega 6-vetzuren en transvetten, te veel koffie en kunstmatige zoetstoffen. Want deze vergroten de kans op een chronische ontsteking juist. En voeg onderstaande voeding aan je eetpatroon toe als je de kans op chronische ontstekingen wilt verkleinen.

Alle plantaardige voeding (groente, fruit, granen, peulvruchten etc.)

Omega 3-vetzuren (walnoten, lijnzaad, hennepzaad, koolzaadolie, vette vis)

Olijfolie

Kruiden als gember, kurkuma, tijm, rozemarijn en koriander.

Appels en druiven

Glutenvrije granen (zoals quinoa, haver en boekweit)

Plantaardige eiwitten (groene groenten, zeewier, ongebrande noten, zaden, pitten)

Bron: Energiekevrouwenacademie. Gezondheidsplein. Beeld: iStock