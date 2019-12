Niet schrikken: déze voeding kan de kleur van je ontlasting veranderen

Wat erin gaat, moet er ook weer uit, zeggen ze weleens. En daar is niks aan gelogen. De kleur van je ontlasting kan soms dus veranderen door je voeding.

Schrik dus niet gelijk, wanneer je ontlasting ineens een vreemde kleur aanneemt. De oorzaak kan heel onschuldig zijn.

Advertentie

Bruine kleur

Normaal gesproken heeft poep een bruine kleur. Dit komt doordat ons spijsverteringsproces enzymen en gal aan het voedsel in ons lichaam toevoegt, waardoor de maaginhoud verandert in een ontlasting die meestal een bruine tint heeft. Soms kan het voorkomen dat bepaalde voeding de kleur van je ontlasting verandert.

Groene poep

Groene groenten, zoals spinazie, sla of broccoli, kunnen je ontlasting groenig laten kleuren. Dit komt door het stofje chlorofyl, het groene pigment dat in verschillende groene voedingsmiddelen zit. Groene ontlasting is in de meeste gevallen onschuldig, maar kan af en toe duiden op een voedselinfectie. Mocht je naast een groene ontlasting ook last hebben van diarree of maagkrampen, dan kun je het beste even langs de dokter gaan.

Rode poep

Wanneer je ontlasting een rode kleur krijgt, kan dit komen door de rode bieten die je onlangs hebt gegeten. Soms is de kleur zo rood, dat het bijna bloed kan lijken. Schrik dus niet. Rode bieten bevatten betacyanine, maar dit stofje wordt niet altijd in het spijsverteringssysteem afgebroken. Hierdoor krijg na het eten van rode bieten rode ontlasting of zelfs roodkleurige urine. Geen bieten op? Ga dan wel even langs de huisarts.

Blauwe/zwarte poep

Heb je onlangs bosbessen op? Dan is de kans groot dat je poep een heel donkere, blauwe/zwarte kleur heeft. Geen bosbessen op, maar wel last van misselijkheid, ademhalingsproblemen en epileptische aanvallen? Dan zou dit kunnen duiden op de aandoening pofyrie. Ga bij twijfel even langs je huisarts.

Nog meer interessants lezen over poep?

Last van winderigheid? Dokter Rutger geeft tips:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Huffington Post. Beeld: iStock