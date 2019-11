3 voedingsdeskundigen delen hun beste tip voor gezondere feestdagen

De kerstperiode nadert met rasse schreden. Dat is een heerlijk vooruitzicht, niet? Toch staat de decembermaand niet bekend als de meest gezonde periode van ’t jaar, wat vaak te zien is op de weegschaal. Maar met deze handige tips van voedingsdeskundigen ga je nu gezondere feestdagen tegemoet.

Een ding staat als een huis boven water: tijdens kerst draait het wat ons betreft vooral om gewoon heel erg veel genieten. Een kilootje meer of minder kan dan echt geen kwaad.

Luister naar je lichaam

Als je trek hebt, maar het kerstdiner niet lang meer op zich laat wachten, zul je wellicht sneller besluiten om niet aan je hongergevoel toe te geven. Voedingsdeskundige Maya Feller laat aan Pure Wow echter weten dat je toch beter kunt eten door de dag heen. “Niks eten tot het diner werkt averechts. Als je lichaam om een snack vraagt, moet je luisteren – zelfs als het bijna etenstijd is.” Een handje noten is tenslotte nog gezond ook.

Honger jezelf niet uit

Met het kerstdiner in het vooruitzicht is je eerste neiging misschien om gedurende de dag weinig of niks te eten. Zo heb je immers voldoende ruimte in je maag om alle gangen van het diner te kunnen proeven, niet? Toch is jezelf uithongeren niet de oplossing, verklaart diëtiste Nicolette Pace. “Geniet! Dit klinkt misschien als ongewoon voedingsadvies, maar als we niet eten waar ons lichaam naar hunkert, houden we dat in gedachten en eten we de neiging om te veel te eten”, verklaart ze.

Gezondere gerechten

Toch kun je wel gezonder genieten, legt voedingsdeskundige Susan Piergeorge uit. “Breng een gezond (bij)gerecht mee, zodat je zeker weet dat er ook wat gezonds op de kersttafel staat.” Waar je dan aan moet denken? “Een kaas- of hummusschotel met crackers of groenten, gevulde eieren of mini-quiches”, tipt Susan.

