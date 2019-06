Deze 10 voedingsmiddelen kun je het beste eten voor een goede nachtrust

Slapen in deze hitte is op z’n zachtst gezegd geen pretje. Eet deze voedingsmiddelen en je slaapt ook vanavond als een roosje.

Deze producten maken je namelijk erg slaperig:

Vijgen

Vijgen zitten boordevol kalium, magnesium, calcium en ijzer. Deze mineralen helpen bij de bloedstroom en spiercontractie en die zijn essentieel om in slaap te vallen. Ook zorgen vijgen ervoor dat je eerder vol zit.

(Water)meloen

Omdat uitdroging invloed kan hebben op je nachtrust, is het heel slim om veel water te drinken. Je kunt eventueel ook meloen eten, want daar zit veel water. Door ’s avonds een paar stukjes meloen te eten, blijf je goed gehydrateerd. Bovendien zorgt meloen ervoor dat je geen last krijgt van je maag na een zware maaltijd.

Zoete aardappel

Zoete aardappelen zijn geweldige bonnen van kalium, magnesium en calcium en helpen je goed te ontspannen.

Pistachenootjes

In pistachenootjes zitten veel proteïne, vitamine B6, en magnesium. Al deze dingen zorgen voor een betere nachtrust. Dit betekent niet dat je jezelf ’s avonds helemaal vol moet stoppen met pistachenootjes, want dat werkt averechts. Er zitten namelijk wel veel calorieën in deze nootjes en daar kun je ’s nachts juist van wakker liggen.

Pindakaas

In dit heerlijke iconische broodbeleg zit namelijk de stof tryptofaan. Dit is een soort aminozuur dat wordt omgezet in serotine en melatonine. Met name het laatste stofje zorgt ervoor dat we slaperig en loom worden. Eet er niet te veel van, want anders krijg je nog last van je maag.

Kruidenthee

Dit is voor veel mensen geen verrassing. Kruidenthee kalmeert je zenuwen waardoor je slaperig wordt. Bovendien is het heel goed om hete thee te drinken als het warm is buiten. Je lichaam gaat dan extra z’n best doen om je af te koelen.

Havermout

De granen in havermout maken insuline aan. Je bloedsuikerspiegel gaat hierdoor op natuurlijke wijze omhoog, waardoor je je slaperig voelt. Haver is ook rijk aan melatonine. Dit stofje ontspant het lichaam en helpt je in slaap te vallen.

Amandelen

Een handjevol amandelen kan je helpen ’s avonds wat sneller in slaap te vallen. Dit komt doordat deze noten tryptofaan en magnesium bevatten, die beide helpen om de spier- en zenuwfunctie op natuurlijke wijze te verminderen en tegelijkertijd je hartritme te stabiliseren.

Kersen

Ook kersen bevatten melatonine, dus als je regelmatig kersen kunnen ze helpen je slaapcyclus te reguleren.

Pure chocolade

In pure chocolade zit zit serotonine en dit stofje helpt je lichaam en geest te ontspannen. Hierdoor kun je ’s avonds veel beter slapen. Dus je hoeft je niet schuldig te voelen als je vlak voor het slapengaan nog een stukje chocolade snoept.

