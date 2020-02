Niet is vervelender dan naar de wc moeten en niet kunnen gaan. Grijp niet meteen naar medicijnen als je last hebt van constipatie maar kijk eerst eens naar je voedingspatroon.

Dit kun je beter niet eten als je last hebt van constipatie:

Gefrituurd eten

Friet, frikandellen, kroketten, loempia’s: gefrituurd eten is nergens goed voor. Het heeft weinig vezels en veel vet en zout waardoor het moeilijk verteerbaar is voor je lichaam. Dit kan niet alleen leiden tot constipatie, maar het kan er ook voor zorgen dat het moeilijk en pijnlijk is om naar de wc te gaan.

Zuivel

Helaas, een kaasplankje of een latte macchiato is niet goed voor een vertraagde stoelgang. Caseïne, een eiwit dat in zuivelproducten zit, is voor sommige mensen slecht verteerbaar. Dit leidt tot darmproblemen, constipatie en opgeblazen gevoel. Als je lactose-intolerantie hebt, kan het tegenovergestelde gebeuren. Vaak krijg je dan last van diarree na het eten of drinken van zuivelrijk voedsel.

Voorverpakt eten

Magnetronmaaltijden, diepvriesmaaltijden en ander voorverpakt voedsel kun je het beste laten staan als je moeilijk naar de wc kan. In deze maaltijden zit namelijk meer vet, zout en suiker en weinig eiwitten. De hoeveelheid zout verzamelt vocht in je cellen, waardoor je darm geen toegang heeft tot bepaalde vloeistoffen in je lichaam. Wil je toch een voorverpakte maaltijd eten? Lees dan goed de ingrediëntenlijst.

Verzadigd- en transvet

Het zal geen verrassing zijn, maar mensen die veel producten eten met verzadigde- en transvetten hebben vaker last van constipatie. Voedingsmiddelen waar je misschien niet van verwacht dat er veel slechte vetten inzitten: sommige stukken rundvlees, varkensvlees, kip, kokosolie en palmolie.

Geraffineerde granen

Als je last hebt van constipatie kun je beter volle granen eten dan geraffineerde granen. Rijst, witte boterhammen, crackers en pasta moeten dan geschrapt worden uit je eetpatroon. Geraffineerde granen bevatten weinig vezels en veel gluten.

Voedingsmiddelen tegen constipatie

Gelukkig zijn er ook een hoop voedingsmiddelen die juist goed zijn om te eten als je last van constipatie hebt. Zo bevat 1 appel met schil 17 procent van de vezels die je lichaam dagelijks nodig heeft. Appels versnellen ook nog eens het spijsverteringsproces. Geen appelliefhebber? Kies dan voor een peer. 1 peer met schil bevat 22 procent van de vezels die je lichaam dagelijks nodig heeft. Verder is het goed om kefir, chiazaden, bonen en pruimen te eten bij constipatieproblemen.

