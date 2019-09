Déze 5 voedingsmiddelen houden je vagina gezond

Van het stimuleren van je libido en het verminderen van krampen tot het veranderen van de geur: dít kun je het beste eten om je vagina gezond en gelukkig te houden.

Ten eerste geldt natuurlijk dat fruit en groenten een gezonde geur en smaak aan je vagina geven, terwijl alcohol, vet en suiker juist voor nare geurtjes zorgen. Verder zijn er nog genoeg andere voedingsmiddelen die de gezondheid van je vagina kunnen verbeteren:

1. Pure chocolade

Als je dol bent op chocolade is dit natuurlijk fantastisch nieuws. Maar let wel op: het gaat alleen alleen om pure chocolade, want dat soort zit vol magnesium. Magnesium helpt je spieren ontspannen, wat extra fijn is als je veel last hebt van menstruatieklachten. Ook maken je hersenen het geluksstofje serotonine aan als je pure chocolade eet, dus je wordt er ook nog eens vrolijk(er) van.

2. Bladgroenten

Spinazie, boerenkool of sla zijn echte gezondheidsboosters. Ze zitten boordevol nitraten, die het lichaam omzet in stikstofoxide. Deze chemische stof verwijdt je bloedvaten en verbetert de bloedsomloop. Dit geldt uiteraard ook voor het vaginale gebied. Je hebt hierdoor minder last van droogte en de kans op een (beter) orgasme wordt ook groter.

3. Cranberries (veenbessen)

Als je weleens last hebt van een blaasontsteking, dan weet je waarschijnlijk ook dat cranberries heel goed voor je zijn om dit te voorkomen. Veenbessen zorgen ervoor er geen bacteriën vast komen te zitten in de blaas en urineweg. Wie denkt dat veenbessen ook helpen om een blaasontsteking te genezen, heeft helaas ongelijk. Ze voorkomen het wel, maar genezen het niet. Daarvoor moet je toch even langs de huisarts.

4. Amandelen

Vaginale droogheid is een veelvoorkomend symptoom van de overgang. Als je hier last van hebt, is het slim om wat vaker een handje amandelen te eten. Amandelen zitten boordevol vitamine E en kunnen daarom je redder zijn. Er bestaan ook volop smeersels met vitamine E om vaginale droogte tegen te gaan. Maar het effect daarvan is meestal maar van korte duur. Daarom kun je beter voedsel eten waar voldoende vitamine E in zit, zoals in amandelen.

5. Avocado’s

Ze zijn tegenwoordig hartstikke hip, maar ze zijn dus ook ideaal om je vagina gezond te houden. Ze zitten vol gezonde vetten, vitamine B6 en kalium. Al deze voedingsstoffen hebben positief effect op je libido. Ook geven ze je vagina het natuurlijke vermogen om voor zichzelf te zorgen. Slechts een kwart van een avocado per dag is voldoende om er de vruchten van te plukken.

