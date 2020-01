Dit is waarom voldoende aanraking van levensbelang is

Een dikke knuffel of een kus op je wang: door de kleinste aanrakingen kun je je al een stuk beter voelen. Niet voor niets dat voldoende aanraking van levensbelang is.

Het lijkt tegenwoordig wel alsof we meer op onze mobieltjes en achter onze laptop zitten, dan dat we onze partners aandacht geven en aanraken.

Primaire levensbehoefte

Heel slecht eigenlijk, want wist je dat fysiek contact een primaire levensbehoefte is? In het boek Huidhonger leggen professor Bruno Müller-Oerlinghausen en massage- en lichaamstherapeut Gabriele Mariell Kiebgis uit waarom aanraking zo heilzaam werkt.

Verbinding met anderen

Aanraking verbindt je met anderen. Volgens de schrijvers blijkt uit een onderzoek dat veel studenten lichamelijke aanraking het belangrijkste factor noemen voor het voortbestaan van een romantische relatie. Daarnaast bleek uit een ander onderzoek dat als partners elkaars hand vasthielden, dit experimenteel opgewekte pijnprikkels terugbracht en de hersenactiviteit van de partners vrijwel synchroon liet lopen. Kortom: fysiek contact verbindt elkaar en dat hoeft niet alleen tussen romantische partners te zijn. Ook een dikke knuffel of een aai kan er al voor zorgen dat je meer verbonden bent met een ander.

Tijdens de opvoeding speelt aanraking ook een belangrijke rol. Zowel bij de baby als bij de ouders neemt het hormoon oxytocine toe door lichamelijk contact. Dit creëert een gelukkig gevoel.

Verbinding met jezelf

Ook jezelf aanraken is van levensbelang. Via je huid komt aan de ene kant informatie binnen. We voelen of het warm of koud is en zacht of hard. Maar je huid drukt ook uit wat er ín je gebeurt. Denk aan kippenvel als je ontroerd bent, blozen als je je schaamt, koude rillingen van een eng verhaal. Toch krijgt de huid vaak maar weinig aandacht. Het is daarom belangrijk om je eigen huid soms te verwennen en neem daar dan ook de tijd voor. Masseer je huid met natuurlijke oliën, druk je duimen in je voetzolen na een lange werkdag of adem een paar keer diep in en uit met één hand op je buik en één op je borst.

Minder stress

Lichamelijke aanraking kan ook je stressniveau verlagen. Volgens het boek werden voor een Amerikaans onderzoek stelletjes 4 weken lang aangemoedigd elkaar actief aan te raken. Uiteindelijk bleek hun stressniveau aanzienlijk lager te zijn, dan bij stelletjes die deze opdracht niet hadden gekregen.

Bron: Holistik. Beeld: iStock