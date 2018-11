Hoe je volgens deze voedingsexpert van dat vervelende buikje af komt

Eindeloos wandelen en je suf trainen in de sportschool, en nóg heb je die gedroomde platte buik niet. Je kunt je afvragen hoe dit komt, maar volgens deze voedingsdeskundige is dat helemaal niet vreemd.

Julie Turelinckx, voedingsdeskundige bij Move to Cure adviseert bij HLN.be hoe je dan wél van dat vervelende buikje verlost raakt.

Laagje vet

We hebben vast ondertussen gemerkt dat rondingen rondom je buik het moeilijkst zijn weg te krijgen. En dat terwijl we die juist het liefst kwijtraken. Maar je kunt je spieren nog zo hard trainen, als er een laagje vet op je buik zit, zal dat vet toch eerst weg moeten. De spieren zitten pas daaronder.

Bewegen helpt natuurlijk wel, maar je zal toch ook echt een paar aanpassingen moeten maken in je voeding, mocht je die gewilde platte buik krijgen.

Verhoogd gezondheidsrisico

Maar wanneer zou je dan in actie moeten komen? Julie vertelt: “Je kunt een normaal BMI hebben en toch te veel buikvet. Wij nemen de buikomtrek als maatstaf om uit te maken of je aan de slag moet. Bij vrouwen is er een beperkt verhoogd gezondheidsrisico tussen 80 en 88 cm, bij mannen tussen 94 en 102 cm. En zelfs dat blijft een indicatie, want die cijfers zijn persoonsgebonden.”

Enfin. Wat je volgens Julie dan wél moet doen?

Alcohol schrappen. Vooral sterke drank bevat veel calorieën

Zoveel mogelijk snelle suikers vermijden

Groenten, fruit en vezels eten

Eiwitrijke, gezonde snacks eten bij hongergevoel

Minstens een halfuur per dag bewegen

Krachtsoefeningen voor de buikspieren doen

En dát terwijl je dacht dat een wekelijks uurtje in de sportschool je wel aan die platte buik zou helpen. Het kost moeite, maar mocht je echt graag een platte buik willen, dan is dit volgens deze voedingsdeskundige wel de juiste manier.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock