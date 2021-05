De volle maan van 26 mei: supermaan én maansverduistering

Woensdag is het weer volle maan en dit keer is het een heel bijzondere. Het gaat namelijk om een supermaan én die valt samen met een maansverduistering.

Dit keer staat de volle maan in het teken Boogschutter, terwijl de zon in Tweelingen staat.

Op woensdag 26 mei om 13:14 uur precies is de volle maan op het hoogtepunt. Vanaf twee dagen voor tot twee dagen na de volle maan kun je daar iets van gaan merken. Zo slapen veel mensen slechter als het volle maan is, maar het kan je ook emotioneel gezien beïnvloeden. Omdat het nu om een supermaan gaat, zijn de effecten nog veel sterker.

Maan in Boogschutter

De volle maan staat dit keer in het teken Boogschutter. Om te begrijpen welke effecten de maan dit keer op je kan hebben, is het nodig om de eigenschappen van de Boogschutter onder de loep te nemen. Boogschutters zijn ontzettend enthousiast, avontuurlijk en impulsief. Hun valkuil? Ergens instappen zonder na te denken over de consequenties.

Zon in Tweelingen

De zon en de maan staan tegenover elkaar. Niet alleen de energie van de maan is nu voelbaar, ook die van de zon. Tijdens de volle maan van 26 mei staat de zon in Tweelingen. Wat Tweelingen met Boogschutter gemeen heeft? Ook Tweelingen is wispelturig. Tweelingen maakt snel overhaaste beslissingen. Tweelingen kan zich niet goed concentreren en raakt snel afgeleid. Wanneer Tweelingen een belangrijke beslissing moet maken, heeft hij/zij geen zin om lang te wikken en te wegen.

Impulsief gedrag

Deze periode kun je merken dat jouw hang naar avontuur sterker is; je durft ineens veel meer. Waar je normaal gesproken lang kunt twijfelen, ben je nu ineens erg zeker van je zaak. Dit komt door de maan in Boogschutter en de zon in Tweelingen. Beide sterrenbeelden zijn impulsief en springen zonder na te denken in het diepe. Omarm dit enthousiasme, maar één advies: sla er niet in door.

Verveling

Maar Boogschutter en Tweelingen hebben niet alleen overeenkomsten, er zijn ook verschillen. Dit kan voor innerlijke conflicten gaan zorgen. Zo verveelt Tweelingen zich snel, terwijl Boogschutter graag de tijd neemt voor zijn/haar hobby’s. Daarom kun je nu plotseling merken dat je je rusteloos voelt. Dat waar je normaal voldoening uit haalt of je rust in vindt, werkt even niet meer voor jou. Je zal dus even opzoek moeten naar iets nieuws.

