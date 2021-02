De volle maan van 27 februari staat in Maagd: dit betekent het voor jou

Nina Juffermans (27), freelance journalist, heeft eczeem: “Op mijn 23ste was ik de wanhoop nabij want niets hielp. Ik besloot nog één laatste poging te wagen.”

“Sinds jongs af aan heb ik eczeem, al was het even rustig tijdens mijn middelbare schoolperiode. Maar toen ik een jaar of 17 was, kwam het in volle hevigheid terug. Eerst in mijn gezicht en daarna ook over de rest van mijn lichaam. Ik deed twee prednisonkuren en smeerde me suf met hormoonzalven totdat ze steeds minder werkten en mijn huid zo dun was geworden dat mijn aderen zichtbaar waren, de haren op mijn armen uitvielen en ik bleke vlekken kreeg. Uit pure wanhoop ging ik ieder eczeem-crèmepje proberen dat ik in de reclame op televisie zag. Natuurlijk hielpen die niet.”

Monster

“Uiteindelijk stapte ik over op een bodylotion. Hierdoor veranderden de grote eczeemplekken in ontelbare kleine, jeukende wondjes en zag ik eruit alsof ik onder de waterpokken zat. Iedere dag stond ik huilend voor de spiegel; ik voelde me een monster. Jarenlang probeerde ik het eczeem zo veel mogelijk te bedekken en droeg ik lange mouwen en broeken, ook als het hartje zomer was en de mussen van het dak vielen. Dan beweerde ik maar dat ik het koud had, of dat mijn huid geen zonlicht verdraagt. Het maakte niet uit, zolang ik maar niet in korte broek over straat hoefde.”