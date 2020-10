De volle maan van 31 oktober: dít kun je ervan merken

Op zaterdag 31 oktober is het weer volle maan. Dit keer is het een hele bijzondere. Wij leggen je uit waarom en wat het voor jou betekent.

Het gaat hier namelijk om een volle maan, een blauwe maan, een jachtmaan én een minimaan. Uh, wat?

Deze maan is niet alleen bijzonder omdat het toevallig tegelijkertijd met Halloween valt. Wat het zo speciaal maakt, is dat dit de tweede volle maan van de maand oktober is. Op 1 oktober stond er namelijk ook al een volle maan aan de hemel. Dat het twee keer in één maand voorkomt, gebeurt maar eens in de 2,5 jaar. Dit fenomeen wordt ‘de blauwe maan’ genoemd.

Minimoon

De volle maan van 31 oktober is de allerkleinste van het hele jaar. Daarom wordt het ook wel een minimoon genoemd. Dit fenomeen is het tegenovergestelde van een supermoon. Bij een minimoon staat de maan verder van de aarde af dan bij elke andere volle maan dit jaar.

Jachtmaan

We hebben dit keer ook te maken met een jachtmaan. Dit is een maan die altijd in oktober of november verschijnt, maar nooit op een vaste datum. Deze term stamt vanuit een ver verleden, namelijk -zoals de naam al doet vermoeden- uit de tijd van de jagers. Wanneer de jagers deze maan zagen, wisten ze dat het tijd was om zich klaar te maken voor de winter. Een goed moment want door het felle licht van de maan ging het jagen veel makkelijker.

Wat betekent de jachtmaan voor jou?

Dat we nu te maken hebben met een jachtmaan, betekent natuurlijk niet dat jij je speer tevoorschijn moet halen. Wel staat de jachtmaan tegenwoordig nog steeds voor transformatie. Het is dus niet zo gek als je rond deze periode het gevoel hebt dat je leven op z’n kop staat. Of als je juist moeite hebt met je aan te passen aan een nieuwe situatie.

Volle maan in Stier

De volle maan van 31 oktober staat in het teken Stier. Wat kenmerkend is voor Stieren is dat zij niet houden van verandering. Ze hebben liever veiligheid en zekerheid. Dit gevoel kun jij tijdens deze volle maan ook ervaren. Je stelt je liever niet flexibel op. Je wil dat zaken gaan zoals jij ze gepland had. Op problemen kun je fel reageren, in plaats van oplossingsgericht. Daarnaast duld je geen kritiek. Het beste is om jezelf in deze periode rust te gunnen. Je vindt het nu heel fijn in je comfortzone en daar mag je best eventjes in blijven zitten.

Zon in Schorpioen

Tegelijkertijd staat de zon in het teken Schorpioen. De Schorpioen is heel gevoelig, maar vindt het ook moeilijk deze gevoelens te uiten. Het kan goed zijn dat je tijdens de volle maan merkt dat je kwetsbaar opstellen niet goed meer lukt. Je beantwoordt liever geen persoonlijke vragen en laat niemand dichtbij komen. Hierdoor kun je je een beetje gaan isoleren. Probeer deze sterke gevoelens toch te doorbreken. Tijd voor jezelf mag je natuurlijk best nemen, maar probeer je niet af te zonderen. Daar word je zelf ook niet gelukkiger van.

