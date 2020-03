De volle maan van 9 maart: dit betekent het voor jou

Zet je schrap want 9 maart is het weer zover: volle maan. En niet zomaar een. We krijgen te maken met de eerste Supermaan van 2020, wat kan zorgen voor behoorlijk wat onrust, maar ook voor een productieve en motiverende periode daarna.

Ieder jaar krijgen we een paar keer te maken met een Supermaan. In 2020 is dat 2 keer. Op 9 maart en op 8 april. De afstand tussen de aarde en de maan is niet altijd gelijk en bij een Supermaan hebben we te maken met een volle maan die extra dichtbij ons is. En dat voel je.

Supermaan

Niet iedereen is gevoelig van de effecten van volle maan of een Supermaan, maar sommigen kunnen er veel onrust van ervaren in hun lichaam. Zo kan het goed zijn dat je tijdens de volle maan slechter slaapt, emotioneler bent of sneller geïrriteerd raakt. Tijdens een Supermaan zal dit nog heftiger zijn. Dit komt omdat je chakra’s tijdens een Supermaan meer open staan dan normaal. Hierdoor ben je veel vatbaarder voor de effecten van de volle maan. Dat kan zorgen voor nog meer onrust, irritatie en slapeloosheid dan bij een normale volle maan. Ook kun je je grieperig gaan voelen en last krijgen van hoofdpijn.

Wormmaan