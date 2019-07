Zo maak je als volwassene het makkelijkst nieuwe vrienden

Als je een tiener of twintiger bent is het allemaal makkelijk: je hebt tijd over en ontmoet overal nieuwe mensen. Vrienden maken als volwassene is een stuk lastiger.

Toch is het volgens psychologen erg belangrijk dat je je hele leven lang nieuwe vriendschappen sluit.

Levensfases

Als er iets belangrijk is om te weten, is dat maar heel weinig vriendschappen voor altijd zijn. Hoe ongezellig dit ook klinkt, de meeste mensen passen alleen in bepaalde fases in je leven bij je. En omdat je zelf verandert, door bijvoorbeeld het krijgen van kinderen, het wisselen van partners, verhuizingen of nieuwe banen, past niet iedereen meer bij je. Alleen je beste vrienden blijven uiteindelijk over. Maar ja, soms heb je erg behoefte aan wat nieuwe maatjes om je heen om leuke dingen mee te ondernemen. Hoe doe je dat dan, op een beetje handige manier? Waar vind je die nieuwe vrienden?

Buren en collega’s

Nou, zo: als je zin hebt in wat nieuwe contacten, kijk dan vooral eens dichtbij je. Kun je eens je buren uitnodigen voor een drankje? Wil je niet een keertje wat drinken na het werk met die ene grappige collega? Zo maak je de banden met mensen die je al vaag kent sterker. Daar kan iets moois uit opbloeien.

Samen sporten

Of kies een leuke hobby of sport uit en maak daar eens een uitgebreid praatje. Iemand die ook golft, bridget, hardloopt of yoga doet heeft immers al een gedeelde interesse. Maar het hoeft niet per se sport te zijn, je kunt ook samen naar bijvoorbeeld een musical gaan.

Vrienden van vrienden

En als dat niet werkt: kijk eens naar vriendinnen van de goede vrienden die je al hebt. Misschien kun je eens met een grotere groep afspreken en zo die nieuwe mensen beter leren kennen.

Luisteren en vragen

En als je dan met een nieuwe potentiële vriendin afspreekt: luister oprecht. Geef aandacht aan diegene die tegenover je zit en stel vragen. Hoe was iemands weekend nou echt? Hoe voelt het nou echt voor haar om oma te zijn geworden? Vraag, luister en reageer positief. Daar bouw je wat mee op.

Onzekerheden

Durf ook open te zijn en deel persoonlijke verhalen. Wat zijn jouw onzekerheden, zwaktes, twijfels? Dan ga je met je gesprekken al gauw wat meer de diepte in en blijft het contact niet zo oppervlakkig. Het kan ook geen kwaad om na een uitje of goed gesprek even een berichtje na te sturen. Even laten weten dat je het gezellig vond is voor de ander altijd leuk om te horen. En: zo maak je sneller die volgende afspraak.

Geduld

Geef het verder vooral wat tijd en ruimte. Een hechte vriendschap sluit je niet al na een paar keer afspreken, dat kost wat moeite en energie. Onderneem gezellige dingen samen, wees lekker vrolijk als je bij haar bent en maak regelmatig tijd voor elkaar zodat de band niet vlug weer verwatert; dan komt dat hele hechte allemaal vanzelf.

