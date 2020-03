Aloë vera kan je huid op deze 7 manieren verbeteren

De aloë vera plant kent ontzettend veel voordelen als het op huidverzorging aankomt. Als je het vetplant opent, tref je een gelei-achtige, heldere gel die rijk is aan allerlei helende eigenschappen.

Eigenlijk zou iedereen aloë vera in huis moeten hebben. Het is namelijk niet alleen goed voor het verbeteren van de spijsvertering en een betere mondgezondheid, het is ook geweldig voor je huid. Daarom zie je de gel van deze plant ook vaak terug in zalfjes, crèmes en gels. Dit vertelt Gretchen Frieling, een gecertificeerd dermatopatholoog.

