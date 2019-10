Dít zijn de voordelen van het hebben van dyslexie

Er wordt altijd maar negatief gedaan over het hebben van dyslexie, terwijl er genoeg voordelen aan zitten. We zetten de voordelen voor je op een rijtje.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistieken heeft 8% van de Nederlanders dyslexie. De meest herkenbare verschijnselen van hiervan zijn problemen met lezen, schrijven en spellen.

Het is zaterdag de Dag van Dyslexie en daarom is het tijd om de focus te leggen op de voordelen hiervan. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat dyslexie je op bepaalde gebieden juist een voorsprong oplevert. Dit komt doordat de hersenen van dyslectische mensen anders zijn gestructureerd, waardoor informatie anders verwerkt wordt.

Ruimtelijk denken

Kinderen en volwassenen met dyslexie hebben heel goed ruimtelijk inzicht. Je zult het bij kinderen al heel snel zien tijdens het bouwen. Daar zijn ze namelijk ontzettend goed in. Niet gek ook dat zij heel goed in 3D denken en ze zelden inschattingsfouten maken.

Verbanden leggen

Ook kunnen ze heel goed veel informatie van verschillende hoeken en gaten bij elkaar brengen. Ze lezen iets in een boek en leggen daarna heel makkelijk het verband met de praktijk. Of ze zien al snel waar iets fout gaat en kunnen gelijk een oplossing bedenken. Superhandig!

Narratieve vaardigheden

Aangezien dyslectische mensen moeite hebben met lezen en schrijven, zijn zij juist heel goed in het mondeling uitleggen of uitbeelden van verhalen. Als ze eenmaal een verhaal vertellen, doen ze dit ook heel uitgebreid en beeldend. Dit komt doordat ze vooral in beelden denken, in plaats van woorden. Ze hebben dan ook een levendige verbeelding.

Creativiteit

Verder barsten ze van creativiteit. Ze hebben het vermogen om de wereld op een creatieve en vernieuwde manier te zien en te interpreteren. Er zijn genoeg bekende mensen op de wereld die niet alleen dyslectisch waren, maar ergens ontzettend in uitblonken. Zo hadden uitvinders als Albert Einstein en Thomas Edison dyslexie, maar ook componisten als Mozart en Beethoven. Dyslexie en creativiteit zijn ontzettend aan elkaar verbonden.

Bron: Dag van de dyslexie. Beeld: iStock