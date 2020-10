Kun je niet meer wachten? 7 redenen om gewoon nú al je kerstboom op te tuigen

De kerstboom pas neerzetten als Sinterklaas het land uit is? Dat vind jij misschien veel te lang wachten. Herkenbaar? Dan ben je het er vast mee eens dat de boom niet vroeg genoeg opgetuigd kan worden. Hieronder lees je zeven redenen waarom dat een hartstikke goed idee is. It’s beginning to look a lot like Christmas…

Niets geeft je een gelukzaliger gevoel dan ’s ochtends en ’s avonds de lichtjes van de kerstboom aandoen, zodat je vervolgens vanaf de bank optimaal kunt genieten van het uitzicht. Kerstmuziek aan, kerstfilm erbij… niets meer aan doen. Begin om de volgende redenen alvast maar met het uitpakken van de kerstballen.

Als december je favoriete maand van het jaar is, is het eigenlijk zonde dat je er maar 31 dagen van kunt genieten. Onder het mom ‘neemt uw tijd te baat, te vroeg is beter dan te laat’ is het om de volgende redenen extra goed om nu al te beginnen met het optuigen van de kerstboom:

1. Het maakt je bewezen gelukkiger als je de kerstboom vroeg neerzet

En ja, dat is bewezen. Volgens psychoanalyticus Steve McKeown speelt nostalgie een belangrijke rol in het geluksgevoel dat we ervaren bij het optuigen van de kerstboom. “We leven in een stressvolle wereld en gaan daarom graag op zoek naar kleine gelukjes. Kerstversiering maakte ons als kind altijd heel gelukkig en ook nu roept het nog steeds sterke gevoelens en vrolijke herinneringen uit onze kindertijd op”, aldus Steve. “Kerstdecoratie vormt dus een soort van houvast en doet ons opnieuw hunkeren naar die mooie momenten. Het vroeg ophangen van kerstdecoraties verhoogt de opwinding, waardoor we gelukkiger worden.”

2. Het helpt misschien wel tegen je coronadip

Mocht je een beetje uit je hum zijn door de effecten van corona op de wereld, ons land, de mensen om je heen en jezelf, dan helpt het decoreren misschien wel tegen je dip. Zoals je hierboven leest maakt de kerstboom optuigen je echt gelukkiger en die opwinding is misschien precies wat je op dit moment nodig hebt.

3. Het zorgt ervoor dat je extra lang van je harde inspanning kunt genieten

Waar sommigen hun boom zo snel mogelijk optuigen om ‘er maar van af te zijn’, neem jij misschien wel meer tijd om het huis van beneden tot boven in de kerstsfeer te brengen. Zonde als je daar maar een paar weken van kunt genieten, toch? Door nu alvast te beginnen, geniet je extra lang van je werk.

4. Het uit de knoop halen van de lichtjes werkt als therapie

Heb je veel aan je hoofd en wil je eens ontspannen? Dan kun je wandelen, een boek lezen of een puzzel leggen. Maar je kunt ook kerstlichtjes uit de knoop halen. Met genoeg geduld en heel wat gepriegel heb je straks niet alleen alle lampjes uit elkaar, maar voel je je ook nog eens helemaal zen.

5. Het schap wordt al tijden gevuld met kruidnoten, dus waarom wachten op de kerstboom?

De kruidnoten vulden de schappen van de supermarkt al toen de mussen nog van het dak vielen in augustus. We zijn inmiddels twee maanden verder – waarom zou je dan nog langer wachten met het optuigen van de kerstboom? Als je die kalender aanhoudt en Sinterklaas komt in november naar Nederland, dan ben je nu dus eigenlijk al te laat met je kerstversiering. Snel beginnen, dus. 😉

6. Het is belangrijk om de piekende kerstboomverkoop voor te zijn

Vorig jaar piekte de kerstboomverkoop, en de geruchten gaan dat het in 2020 niet anders is. Het zou zelfs een trend zijn om niet één, maar twee kerstbomen in huis te zetten. Misgrijpen? Daar houden we niet van. Het is geen verkeerd idee om dus nu al alvast inkopen te doen, zodat je alles al in huis hebt. Kun je meteen de kosten spreiden, zodat je niet in december ineens een piek ziet in je uitgavenpatroon.

7. Het maakt het wat gezelliger in huis

Door de huidige maatregelen in Nederland is het niet mogelijk om veel mensen te zien. Grote kans dat je huis leger aanvoelt dan normaal. Om het weer extra gezellig in huis te maken (en misschien wel de leegte te compenseren), is het geen verkeerd idee om de boom alvast op te tuigen.

Lang van je kerstboom genieten? Zet ‘m dan niet híer neer:

Beeld: iStock