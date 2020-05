Zweet je veel? Er zitten ook vóórdelen aan zweten

Een rood hoofd, klotsende oksels en een onaangename geur: nee, heel blij worden we niet van zweten. Toch heeft zweten ook een paar verrassende voordelen.

Bij zweten verlies je lichaamsvocht via zweetkliertjes in de huid. Je zweet als je sport, het warm hebt, angstig bent of koorts hebt. Transpireren is heel gezond, want het houdt je lichaamstemperatuur op peil, maar het heeft nog meer voordelen:

1. Reiniging

Wanneer je het warm hebt, trekken je poriën open en begin je met zweten. En zweten is eigenlijk een manier om vuil en bacteriën die op en in de huid achterblijven, te verwijderen. Door middel van zweten wordt je huid dus gereinigd, waardoor je minder kans hebt op oneffenheden, acne en een geïrriteerde huid.

2. Verkoeling

De voornaamste functie van zweten is afkoelen. Mensen zweten namelijk om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Wanneer de temperaturen stijgen, verlies je vocht door middel van zweten. Het vocht op je lichaam verdampt enorm snel, waardoor je lichaam makkelijker afkoelt.

3. Snellere genezing

Zweten is een effectieve manier om het zout uit te zweten. Dit zout kan ervoor zorgen schaaf- en brandwonden sneller genezen. Bovendien blijkt uit onderzoek van de universiteit van Michigan dat ook je zweetklieren een grote rol spelen in de genezing van wonen. Deze klieren voorzien je lichaam namelijk niet alleen van zweet, maar ook van cellen en deze cellen zorgen voor een snellere genezing.

4. Goede bloedsomloop

Door de warmte gaat je bloedsomloop omhoog om zweet te produceren en de afvalstoffen uit je lichaam te verwijderen. Dit is heel gezond en ook echt nodig, want als dit niet gebeurt, kunnen je aderen dichtslibben. Af en toe goed zweet is daarom heel belangrijk.

Zweten is dus gezond. Maar wanneer je last hebt van overmatig zweten, is dat natuurlijk vervelend. Dokter Rutger legt uit wat je eraan kunt doen:

