Zo voorkom én behandel je schurende dijen

Zodra de temperaturen stijgen en we voor blote benen gaan, eindigt een groot deel van de vrouwen tijdens de zweterige zomermaanden met een vervelend kwaaltje: schurende dijen.

En dat heeft helemaal niets met je kledingmaat te maken.

Veel wrijving

Wat wél het probleem is, is wrijving. Dit kan om welke reden dan ook (lopen, sporten, strakke spijkerbroek dragen) je huid verzwakken en slijten. Het simpelweg voorkomen van wrijving, voorkomt de irritatie tussen je benen. Een beetje vaseline in de ochtend kan al wonderen doen, maar veel mensen zweren ook bij deodorant. Eens ontstond er roering op Twitter door een tweet van OITNB-actrice Danielle Brooks, die ervan overtuigd is dat deodorant de beste oplossing is voor het schuurprobleem. Sindsdien is het voor veel mensen een veelgebruikt middeltje tegen schurende dijen.

Irriterende sportkleding

Ook het kiezen van de juiste sportkleding is belangrijk. Tijdens het sporten ben je volop in beweging en vaak bezweet, wat natuurlijk voor die vervelende uitslag zorgt. Een sportkledingstuk wat dan ook linea recta uit je kast mag verdwijnen, is een loszittende katoenen broek. Dermatoloog Allison Hanlon aan Goodhousekeeping: “Deze broeken houden vocht vast en irriteren de huid. In plaats daarvan kun je beter kiezen voor vocht afvoerende materialen die zich aan de huid hechten, zoals een sportlegging. Daarnaast is het afwisselen van sportkleding belangrijk wanneer je boven- en onderlichaamtraining afwisselt, om de dijen een pauze te geven.”

Overmatig zweten

Merk je dat je vaak meer of sneller zweet dan andere vrouwen? Ook dit kan een reden zijn waarom je last hebt van schurende dijen. Vocht kan de bovenste laag van de huid afbreken waardoor het kan schaven en dus pijnlijk kan worden. Talkpoeder uit je keukenkastje kan hierbij de oplossing zijn. Een dun laagje voordat je dag begint zal al helpen. Voor meer dekking, kun je wat deodorant op de gevoelige plekken smeren.

Behandeling

Mocht het al te laat zijn, kun je deze trucs proberen als je al pijn hebt:

Kies tijdens het wassen een milde reiniger en schrob vooral niet. Zachtjes wassen met pH-neutrale zeep en warm water geeft de huid rust

Houd de huid soepel met vaseline of een andere crème die voor het probleem bestemd is

Investeer in corrigerend ondergoed. Het kan weliswaar wam zijn tijdens de zomermaanden, maar is voor mensen met geïrriteerde bovenbenen onvermijdelijk onder een jurk op een warme dag

Ga naar de huisarts als het niet beter wordt: wellicht kan het een infectie zijn

Bron: goodhousekeeping.com. Beeld: iStock