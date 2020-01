Als je een kantoorbaan hebt en de hele dag naar een computerscherm kijkt, heb je vast weleens last van hoofdpijn. Maar deze vervelende pijn is gelukkig te voorkomen.

Waarschijnlijk weet je allang dat een hele dag achter je computer werken, niet heel gezond is. Maar in de tijd waarin we nu leven is het helaas niet te voorkomen. De hoofdpijn die veroorzaakt wordt door je computerscherm, heeft zelfs een eigen naam gekregen: ‘computervisie syndroom’.

Symptomen

Een computervisie syndroom (CVS) verwijst naar de spanning op de ogen die optreedt als je een computer langere tijd achtereen gebruikt. Je krijgt dan last van hoofdpijn en een pijnlijke nek en schouders. Daarnaast kun je ook last krijgen van de volgende symptomen: wazig zicht, vermoeidheid, rode en droge ogen, dubbelzicht en duizeligheid. En vergeet niet dat niet alleen computers dit syndroom kunnen veroorzaken, ook onze mobieltjes en tablets kunnen de boosdoener zijn.

Gelukkig zijn er een aantal tips om het computervisie syndroom te voorkomen:

1. Afstand

Als je te dicht op je computerscherm zit of je mobieltje of tablet te dicht bij je ogen houdt, kan de helderheid van het scherm hoofdpijn veroorzaken. Houd daarom voldoende afstand. Maar let wel op dat je je computerscherm niet te ver weg zet, want ook dan kun je je ogen overbelasten. Tip: zet bij je mobiel het lettertype wat groter en de helderheid wat lager. Zo kun je mobiel wat verder weg houden en heb je minder kans op hoofdpijn.

2. Pauze

Je kunt je wel voorstellen dat urenlang naar een scherm staren, niet heel goed is voor je ogen. Gun ze dus af en toe wat rust. Neem daarom elke 20 minuten even 20 seconden pauze en concentreer je in die 20 seconden op iets in de verte.

3. Geen ramen

Als je computer in de buurt van ramen staat, is de kans groot dat het zonlicht dat op je computerscherm valt een belangrijke oorzaak is van je vermoeide ogen en dus ook je hoofdpijn. Probeer je computer daarom uit de buurt van ramen te zetten of zorg dat er zo min mogelijk fel zonlicht binnenkomt.

4. Instellingen

Ook het wijzigen van je beeldscherminstellingen kan vermoeidheid van je ogen verminderen. Zet de helderheid bijvoorbeeld iets lager, zodat deze gelijk is aan de verlichting van je werkgebied. Zo kunnen je ogen iets beter wennen aan het schermlicht.

