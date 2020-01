Zó voorkom je dat je als koppel uit elkaar groeit

Als je al jaren samen bent, kun je als koppel op een gegeven moment in een sleur zitten. Gelukkig kun je met deze tips voorkomen dat je uit elkaar groeit.

Iedere relatie gaat door een paar fases heen. In het begin heb je die typische verliefde gevoelens en ben je helemaal hotedebotel op je partner. Alles is spannend en je wil niet van elkaars zijde wijken. Maar deze verliefde periode gaat helaas snel over.

De toekomst plannen volgen: jullie gaan samenwonen en krijgen kinderen. En dan moet je de aandacht gaan verdelen. Dat is logisch, maar het kan wel betekenen dat jullie minder tijd met elkaar doorbrengen. Op een gegeven moment kun je elkaar dan uit het oog verliezen. Dat moet je zien te voorkomen. Daarom geeft relatietherapeut en klinisch seksuoloog Chloé De Bie aan HLN.be een paar tips om te voorkomen dat je als koppel niet uit elkaar groeit:

1. Blijf tijd voor elkaar maken

Blijf regelmatig samen op date gaan of trek er met z’n tweetjes op uit. Neem de tijd voor elkaar, ook zonder de kinderen. Het is voor je relatie erg belangrijk dat je genoeg qualitytime hebt met z’n tweetjes.

2. Blijf elkaar verrassen

“We beschouwen elkaar vaak als vanzelfsprekend en dat is zo jammer”, zegt De Bie. Doe af en toe een keer wat moeite en trek een mooi jurkje aan om je partner te verrassen. Of koop een keer een leuk cadeautje om hem of haar te verwennen. Het is belangrijk dat je moeite voor elkaar blijft doen en je partner laat weten hoeveel je om diegene geeft.

3. Communiceer

“Ooit kwam hier een koppel langs waarvan de ene altijd broccoli maakte, omdat die dacht dat de andere dat supergraag at, terwijl het tegenovergestelde waar was. Zo’n misverstanden kan je vermijden door simpelweg te praten”, legt De Bie uit. Blijf nieuwsgierig naar elkaar en ga er niet vanuit dat je alles al weet.

4. Zoek spanning op

Probeer het spannend te houden tussen de lakens en probeer een keer wat nieuws. Durf je de stap zelf niet te zetten, overleg dan met je partner. Veronderstel niet dat omdat je partner zoveel jaar geleden iets fijn vond, dat nu nog steeds het geval is. We veranderen, dus blijf op seksueel gebied vernieuwing zoeken.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock