Zó voorkom je dat je stem verandert naarmate je ouder wordt

Wist je dat zelfs je stem verandert wanneer je ouder wordt? Gelukkig is er goed nieuws, want deze verandering is op verschillende manieren tegen te gaan.

Je stem kán je leeftijd verraden, wanneer je met iemand aan de telefoon hangt bijvoorbeeld. Toch hoeft dit lang niet altijd het geval te zijn. Want door een paar simpele oefeningen, voorkom je dat jouw stem ouder gaat klinken naarmate de jaren voorbij gaan.

Hoe kan dat?

Eerst antwoord op de vraag hoe dit precies zit. Want hoe is het mogelijk dat zélfs je stem veroudert? Het heeft alles te maken met de stembanden, ook wel stemplooien genoemd. Dit zijn 2 symmetrische lip-vormige witte plooien die bestaan uit spier- en bindweefsel, bekleed met slijmvlies.



Voor een goede stem, moeten de plooien goed kunnen openen en sluiten. Hiervoor is een sterke spier nodig. En naarmate je ouder wordt, zal deze spier steeds slapper worden. Maar dat is niet het enige, want ook het bindweefsel en stemplooislijmvliezen worden slapper. Daardoor ontstaat een minder heldere, en wat hesere stem. Dat zorgt er ook voor dat de klank meer monotoom kan klinken en dat je moeite hebt om jezelf verstaanbaar te maken in een lawaaierige omgeving.

Hormonen

Na de overgang verandert er heel wat in je lichaam, vooral wat betreft de hormonen. De daling van het oestrogeengehalte zorgt er onder andere voor dat je stem wat lager kan worden. Toch is dat niet het enige wat een verandering in jouw stemgeluid kan veroorzaken. Ook roken, stress of een ziekte kan hierbij een rol spelen.

Gelukkig zijn er manieren om deze veroudering tegen te gaan.

Forceer je stem niet

Om te beginnen is het belangrijk om je stem vooral niet te forceren, schreeuwen en gillen is dus niet verstandig. Net als je keel schrapen en kuchen. Aan de andere kant is het ook weer niet goed om te fluisteren, zo blijft je stem namelijk hees.

Adem door je neus in plaats van je mond

Als je door je neus ademt, kan het beschermende slijmvlies om je stembanden uitdrogen. Dit kan invloed hebben op je stemgeluid.

Gorgelen met zout water

Een simpele manier om de slijmvliezen van het strottenhoofd te versterken, is door te gorgelen met zout water.

Zingen onder de douche

Zingen is sowieso een goed idee, maar wanneer je dit onder de douche doet, werkt dit nóg beter. De damp van de douche bevochtigt namelijk je stembanden.

Hoog en laag praten

Als je tegen een baby of een dier praat, is de kans groot dat je een hogere stem opzet. Ben je boos of wil je iets duidelijk maken, dan zul je dit op een lagere toon zeggen. Dat is alleen maar goed! Want de verschillende spieren die gebruikt worden bij borst- of kopstem, worden op deze manier goed onderhouden.

Steek je tong uit

Tot slot hebben we nog de tip voor een oefening die ervoor zorgt dat je stembanden als het ware worden gemasseerd. Het werkt heel simpel, door gewoon je tong helemaal uit te steken. Duw vervolgens tegen je ondertanden aan en herhaal dit aantal keer.

Bron: Blow. Beeld: iStock