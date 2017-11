Dít is de meest voorkomende oorzaak van een paniekaanval

Het is heel vervelend als iemand zich zó gestrest voelt dat er gesproken kan worden over een paniekaanval.

Iemand heeft dan het gevoel weinig of geen lucht meer te krijgen, gaat zweten, wordt kortademig, duizelig en vaak ook misselijk en draaierig.

Drukte

Nu is onderzocht wat dan het vaakst zo’n echte aanval aanwakkert. En dat is: in een overvolle ruimte zijn. Meer dan 1000 angstige mensen zijn hierover ondervraagd. Meer dan 35% van de deelnemers aan dit onderzoek meldde dat dit gevoel van claustrofobie vooral voorkomt als het ergens erg druk is, zoals op een treinstation. Dit komt doordat veel mensen bang zijn voor iets waar ze geen controle over hebben. Je hebt minder controle over jezelf en je veiligheid als je omringd bent door heel veel vreemden.

Bovendien hebben jongeren tussen de 18 en 24 jaar meer kans dan ouderen om een paniekaanval te krijgen op een specifieke plek, zoals bijvoorbeeld in de auto. Een goed dieet, regelmatig sporten, veel ontspanning en ademhalingstechnieken helpen om paniekaanvallen te voorkomen.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock