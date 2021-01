Hanneke Mijnster (aanstormend 40’er) leest, praat en schrijft het liefst over de liefde. Co-oudert vol overtuiging en vindt cola bij de lunch helemaal niet gek. Ze woont vlak bij de kust en zoekt al jaren een hobby.

‘Je kunt maar beter een man zoeken’ zei ze. ‘Midden veertig en kalend.’

Advertentie

Vroeger zou ik hier de verlatingsangstkaart hebben getrokken. Bang voor afwijzing, voor niet goed genoeg. Zie je wel, zou ik denken, ik heb me toch vergist. Of erger: ik ben de liefde toch niet waard. En dan via allerlei omwegen gaan vissen of ze al ergens op afgeknapt was. Of ze misschien toch liever iemand heeft die echt lekker kan koken. Iemand die wat dichterbij woont. Iemand met een dunne kont.

Maar nu weet ik dat dat niet hoeft. En voel ik het ook nog. Ze stelt me trots voor aan haar vriendinnen en familie, gooit haar schema om waar het kan om mij te kunnen zien en luistert aandachtig naar wat ik haar vertel. Ze heeft vertrouwen in mij, in wat ik doe en wat ik kan. Wie ben ik dan om aan mezelf te twijfelen (vrij naar Loesje, inderdaad).