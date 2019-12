Dít voornemen zou je volgens je sterrenbeeld moeten hebben voor 2020

Maak je borst maar nat: 2020 staat voor de deur! Tijd om eens te bedenken wat je nieuwjaarsvoornemens worden. Vind je het lastig? De sterren helpen je een handje.

Waterman

20 januari t/m 10 februari

Nieuwjaarsvoornemen: een gekke hobby nemen

Het wordt tijd dat we je eens streng toespreken, Waterman. Je hebt een van de creatiefste sterrenbeelden, maar op dit moment doe je niet zoveel met je creativiteit. In 2020 moet daar maar eens verandering in komen. Neem een hobby die niet zo standaard is. Doe bijvoorbeeld een cursus naaktmodel schilderen of begin een gekke verzameling.

Vissen

19 februari t/m 20 maart

Nieuwjaarsvoornemen: meer voor jezelf opkomen

2019 was af en toe een lastig jaar voor Vissen. Je liet veel over je heen lopen en werd door mensen gekwetst. Daar ben je nu helemaal klaar mee en gelijk heb je, Vissen. In 2020 zet je jezelf op de 1e plaats en leer je meer voor jezelf op te komen.

Ram

21 maart t/m 19 april

Nieuwjaarsvoornemen: meer sporten

Ai, grote kans dat je dit leest en er helemaal niet blij mee bent, Ram. Je moet er toch echt aan geloven. 2020 wordt het jaar dat jij eindelijk eens wat meer gaat sporten. Je neemt het jezelf al heel lang voor, maar bedenkt smoes na smoes om dat rondje hardlopen toch over te slaan. Die smoesjes zijn in het nieuwe jaar verleden tijd.

Stier

20 april t/m 20 mei

Nieuwjaarsvoornemen: geld besparen



Een nieuwe tas, nieuwe schoenen, wéér iets leuks voor in huis… Stier, wanneer houd je nou eens op met al dat geshop? Je hoort het vaker, maar je mag best wat minder materialistisch zijn. In 2020 wordt het tijd om je geld wat beter te besteden. Zet het opzij op je spaarrekening zodat je kunt sparen voor een mooier doel.

Tweelingen

21 mei t/m 20 juni

Nieuwjaarsvoornemen: vrijwilligerswerk doen



Je speelt al een tijdje met de gedachte om meer voor mensen te gaan doen. Vrijwilligerswerk lijkt je wel wat, maar je vindt het lastig om je te mengen in een nieuwe groep. Stap uit je comfortzone, Tweelingen. Dit is het moment!

Kreeft

21 juni t/m 22 juli

Nieuwjaarsvoornemen: mindful worden



Je voelt je ontzettend onrustig na het afgelopen jaar. 2019 was intens voor je en je voelt je vooral moe en misschien zelfs een beetje teleurgesteld. In 2020 mag je aan jezelf denken en aan jezelf werken. Kom tot rust en breng jezelf weer in balans. Hoe je dat wilt doen, is helemaal aan jou.

Leeuw

23 juli t/m 22 augustus

Nieuwjaarsvoornemen: stoppen met een slechte gewoonte



Het moet nou eens afgelopen zijn, Leeuw. Of je nou te veel rookt, snoept, drinkt, nagelbijt, moppert of te veel op je telefoon zit: in 2020 ga je stoppen met die slechte gewoonte van je. Je omgeving heeft er last van en jij hebt er last van. Je bent een trotse, koppige Leeuw, dus kritisch naar jezelf in de spiegel kijken vind je moeilijk, maar in 2020 gaat het je lukken.

Maagd

23 augustus t/m 22 september

Nieuwjaarsvoornemen: meer tijd nemen voor je vriendinnen



Oeps, geef maar toe Maagd, je hebt je vriendinnen de laatste tijd een beetje verwaarloosd. Je bent altijd maar druk druk druk en helaas voor je vriendinnen stonden zij de laatste tijd bij jou niet op nummer 1. Tijd om het goed te maken. In 2020 kun je namelijk voor tegenslagen komen te staan waarbij je je vriendinnen hard nodig zult hebben.

Weegschaal

23 september t/m 22 oktober

Nieuwjaarsvoornemen: ontspullen



Jeetje Weegschaal, wat heb jij een hoop troep in huis. Jij hebt toch hét sterrenbeeld dat zo ultiem in balans is? Waarom lukt het je dan niet om je spullen netjes te organiseren? In 2020 wordt het echt tijd om je inventaris een goed onder de loep te nemen en eens wat dingen de deur uit te doen. Onthoud: een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd.

Schorpioen

23 oktober t/m 21 november

Nieuwjaarsvoornemen: vrede op aarde



Oké, voor vrede op aarde kun je misschien niet zorgen, Schorpioen. Maar probeer de boel eens wat vaker vredig te laten verlopen. Je bent enorm perfectionistisch en direct. Zowel op werk als tegen familie en vrienden. Je mag best eens wat meer relaxen en de mensen om je heen waarderen voor wat ze doen. Ook al voldoet het niet altijd aan jouw hoge standaarden. Zo zul je in 2020 in minder verhitte discussies belanden en minder gestrest zijn.

Boogschutter

22 november t/m 21 december

Nieuwjaarsvoornemen: gezonder eten



Jij bent midden in de feestperiode geboren en je lust er ook wel pap van. Letterlijk en figuurlijk. Want hoe hard je ook smult van de gezelligheid rondom de feestdagen, zo hard smul je ook van al het lekkers dat je aangeboden krijgt. Natuurlijk mag je lekker genieten, Boogschutter, maar in 2020 is het beter om weer even een stapje terug te doen.

Steenbok

22 december t/m 19 januari

Nieuwjaarsvoornemen: een andere baan nemen



Wow, Steenbok, 2020 wordt voor jou een baanbrekend jaar. Letterlijk! Het zit er al een tijdje aan te komen, maar het carrièrepad dat jij nu bewandelt gaat eindigen. Of je het nou wilt of niet. Maar je weet hoe het gaat: waar een deur dichtgaat, gaat een andere deur open. En dat is voor jou zeker het geval.

