Dít voornemen zou je volgens je sterrenbeeld moeten hebben dit jaar

Horoscopen, je gelooft erin of vindt het nonsens. Toch moet je volgens de tarotlezer déze maar eens lezen, want deze voornemens op basis van je sterrenbeeld zouden ervoor zorgen dat 2018 een heel goed jaar wordt.

Dit jaar hoef je niet na te denken over goede voornemens, want deze is al voor je bepaald door de sterren.

Boogschutter: ga meer reizen

Voor de één is reizen een luxe, voor de ander een noodzaak. Dit jaar zullen de Boogschutters bij de tweede groep horen, want in 2018 is hoe meer reizen, hoe beter voor de Boogschutter. Om een beginnetje te maken kun je er eens rustig voor gaan zitten en een lijstje maken met de 4 plekken waar je dit jaar toch écht heen wil. Maak een planning, kies een seizoen en bepaal een budget. Of het uiteindelijk lukt is nog even afwachten, maar het uitstippelen van zo’n reis geeft ook al heel veel voldoening.

Steenboek: leer iets nieuws

Dit is een eenvoudige: kies iets nieuws en bepaal hoe je dit aanpakt. Het lastige hierbij is dat Steenbokken hun trots belangrijk vinden. Het is dus belangrijk om iets te kiezen waarbij je je echt trots zou voelen als je het in 2018 hebt geleerd of ondernomen. Denk aan een taal leren, eindelijk eens yoga onder de knie krijgen of misschien wel de vaardigheid om sieraden te maken.