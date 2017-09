Nog zo’n vreemde trend: er kijken duizenden mensen naar Instagrammers die dít doen

De wereld van social media is soms best gek. Want soms vliegen er video’s de wereld over die eigenlijk heel simpel zijn.

Of juist een beetje gek; het is maar net hoe je het bekijkt.

Kalmerend

Zo worden momenteel video’s waarin te zien is hoe iemand klei kneedt (niet meer, niet minder) massaal bekeken. Het zou rustgevend kunnen werken en omdat we als mensen al zoveel prikkels op een dag ervaren, is dat iets wat veel mensen aantrekt. Onder de hashtag #foamclay zijn er al tig filmpjes te vinden.

De ene keer heeft de klei wat glitters, de andere keer zijn de nagels extra mooi gelakt… Je kunt ’t zo gek nog niet verzinnen of het is een trend op social media. Ook is het de truc om er mooie dingetjes mee te kneden, bijvoorbeeld beertjes of hartjes.

Отжала у ребёнка и залипаааю…🙄🙌 #foamclay Een bericht gedeeld door Ксения (@kseniyasavelyeva) op 4 Sep 2017 om 11:56 PDT

Schaut euch an wie cool dieser Foamclay aussieht! Schon fast wie funkelnder Schnee ❄️ #schleim #foamclay #spielmitmirkinderspielzeug #youtube #test Een bericht gedeeld door Spiel Mit Mir- Kinderspielzeug (@spielmitmirkinderspielzeug) op 15 Feb 2017 om 5:09 PST

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron & Beeld: Instagram