Hoe vaak je het ook probeert, met sommige personen blijft de klik op z’n zachtst gezegd gewoon uit. Als zo’n persoon een goede vriend(in) van je partner is, kan dit best vervelend zijn. Hoe los je dit op?

Paulette Sherman, psycholoog en relatiecoach, vindt het niet altijd een goed idee om dit meteen aan je partner te vertellen. ‘‘Als de vriend(in) in kwestie niet per se iets slechts doet, dan is het niet altijd een goed idee om erover te praten met je partner”, vertelt Paulette. ”Probeer afstand te houden en je niet te druk te maken over de persoon waarmee je het moeilijk hebt.”

Plannen

Sekstherapeut Vanessa Marin heeft nog een andere tip: deel je tijd gunstig in. ‘‘Laat je partner bijvoorbeeld tijd met die persoon doorbrengen wanneer jij zelf ook plannen hebt.” Als jouw partner merkt dat je zijn of haar vrienden ontloopt, wees dan wel eerlijk. Vanessa: ‘‘Ga niet liegen en volhouden dat hij of zij zich dingen inbeeldt. Leg uit wat er aan de hand is en waarom je afstand houdt.” Hierbij is het belangrijk om je niet vijandig op te stellen. Voor jouw partner is het immers ook niet superleuk om te horen dat je zijn of haar vrienden niet leuk vindt.

Don’ts

Vraag nooit, maar dan ook nooit, om jouw partner te laten kiezen tussen jou en zijn of haar vrienden, waarschuwt Paulette. Jouw partner mag zelf weten met wie hij of zij bevriend is. ‘‘Het is belangrijk dat je beseft dat de twee een geschiedenis hebben, misschien ook al vóórdat jij van de partij was.” Je kunt dus niet eisen van je partner dat hij bepaalde vrienden opgeeft. Vanessa heeft ook nog een don’t: beoordeel je partner ook niet op hoe hij of zij zich gedraagt als ze bij zijn of haar vrienden is. ‘‘We hebben allemaal vrienden waarbij we ons misschien niet altijd even goed gedragen”, legt Vanessa uit. ‘‘Geef je partner het voordeel van de twijfel.”

Bron: HLN. Beeld: iStock