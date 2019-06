Bewezen: zó vaak met je beste vriend(in) afspreken is goed voor je gezondheid

Qualitytime met je beste vriend(in) is niet alleen beregezellig, maar ook nog eens goed voor je gezondheid. Dat bewijst de wetenschap.

Onderzoekers hebben zelfs vastgesteld hoe vaak je je bff dan zou moeten zien om er daadwerkelijk effect van te merken. En dat is misschien meer dan je denkt.

Niet meer, niet minder

Uit onderzoek van de Universiteit van Oxford blijkt dat jullie 2 keer per week moeten afspreken. Niet meer en niet minder. “Om sterke vriendschappen te onderhouden, is het belangrijk om elkaar 2 keer per week te zien”, legt psycholoog Robin Dunbar uit aan Huffington Post.

Liefdeshormoon

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen beter met stress om kunnen gaan als ze regelmatig hun vrienden zien. Dit heeft veel te maken met oxytocine, het liefdeshormoon dat we aanmaken als we tijd doorbrengen met mensen van wie we houden. En dat is goed voor zowel je geestelijke als lichamelijke gezondheid.

Verschil mannen vrouwen

Hetzelfde geldt in zekere mate ook voor mannen. Een essentieel verschil is volgens Dunbar wel dat mannen over het algemeen meer beste vrienden hebben dan vrouwen. Mannen hebben er volgens de studie meestal 4 of 5, terwijl vrouwen zich meestal focussen op 1 persoon om diegene echt haar bff te kunnen noemen.

Langer leven

Nog een belangrijke bevinding: hoe groter je vriendengroep, hoe kleiner de kans op ziekte, konden de studiebollen concluderen op basis van data. Ook herstellen diegenen sneller van een operatie en lopen ze over het algemeen minder kans om te sterven. Wow, klinkt goed – al zouden wij dit soort serieuze beweringen over de gezondheid toch maar met een korreltje zout nemen en bij serieuze klachten niet met vrienden gaan borrelen, maar een afspraak bij de huisarts maken.

Toch is het onderzoeksresultaat wel hét perfecte excuus om samen met je vrienden en/of vriendinnen een heerlijk dagje te ontspannen bij de Zwaluwhoeve:

Bron: Huffington Post. Beeld: BrunoPress