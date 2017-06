Vriendschap of familie? Déze relatie maakt ons het gelukkigst

Een ruzie of heftige discussie op zijn tijd hoort bij het hebben van een relatie. En er is helemaal niets mis met een ruzie, als het opbouwend blijft. Volgens de wetenschap is er een manier om middels één woord de situatie te redden als die uit de hand dreigt te lopen.

Gezinsvlogger Christien geeft in de bovenstaande video drie tips om minder snel uit je slof te schieten.

Zo vertelt de Amerikaanse (familie)therapeut Hal Runkel aan de Britse Daily Mail dat we wat vaker ‘auw’ of ‘ouch’ moeten zeggen. Want met deze woorden geef je toe dat je gekwetst bent door je partners woorden, wat de ruzie kan sissen. Normaliter schiet je in een ruzie sneller in de aanvalsmodus, maar je kwetsbaar opstellen doet wonderen, volgens Runkel.

Kwetsbaar in de liefde

Zo legt ze uit: “In de liefde zijn we op ons kwetsbaarst en dat is een mes dat aan twee kanten snijdt. Niemand kan ons zo kwetsen als onze partner, omdat hij of zij onze zwakke plekken kent. Als dat gebeurt, voelen we ons voor gek gezet en gaan we uithalen. We zijn te trots om toe te geven dat we gekwetst zijn, dus slaan we terug met een even scherpe opmerking”. Al voelt het misschien op dat moment niet natuurlijk, je kunt je dus tóch maar beter kwetsbaar opstellen.

Niet destructief

Runkel: “Kwetsbaarheid tonen kan ervoor zorgen dat de situatie niet escaleert. Onder druk de neiging om terug te roepen en zeg in plaats daarvan ‘ouch’. Het maakt je kwetsbaar, maar het toont ook duidelijk dat je niet op dit destructieve pad wil verder gaan. Het is niet zeker dat het je partner uit aanvalsmodus haalt, maar het vergroot de kans wel.”

Daarnaast adviseert de therapeut dat je nagaat bij jezelf waarom je zo boos bent. Ben je verdrietig of angstig? Waar komt het vandaan. Probeer dit uit te leggen aan je partner. Daarnaast tipt ze dat je beter woorden als ‘altijd’ en ‘nooit’ moet vermijden.

Dus, de volgende keer maar op deze manier proberen de ruzie te remmen? Het is het proberen waard.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock