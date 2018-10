Vrijgezellen opgelet: Facebook introduceert Facebook Dating

Als vrijgezel kan het maar zo zijn dat je een fervent aanhanger bent van verschillende datingsites. Groot nieuws: ook Facebook komt nu met een datingfunctie.

Dit maakte Marc Zuckerberg, CEO van Facebook, onlangs bekend.

Serieuze relatie

Bij Facebook Dating wordt de nadruk gelegd op het zoeken naar een serieuze relatie. Prettig voor iedereen die daar naar op zoek is (en juist niét naar een scharrel).

Op zoek

Het enige wat je hoeft te doen om Facebook jou te laten helpen zoeken naar de ware liefde, is de ‘op zoek’-functie in jouw profiel aanzetten. Wees niet bang: je vrienden krijgen niet te zien dat je op zoek bent. Je geeft binnen de functie aan wat je geslacht en seksuele voorkeur is en je kunt een paar interesses aangeven.

Praten

Het aantal vind-ik-leuks zijn gelimiteerd, maar zodra blijkt dat een ander jou ook ziet zitten, kun je praten via Facebook Messenger.

Tijdens zijn ontwikkelaarsevent ‘F8’ gaf de oprichter van Facebook aan dat ze van plan zijn om de eerste datingfuncties later dit jaar uit te brengen. Nog even afwachten dus, maar je hebt al een eerste indruk gekregen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Cosmopolitan.com. Beeld: iStock.