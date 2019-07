Deze 10 vroege symptomen van Alzheimer wil je niet negeren

Lang voordat de arts de diagnose Alzheimer stelt, is de ziekte al bezig in je hersenen. Deze vroege symptomen kunnen je waarschuwen.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Dementie is een verzamelnaam voor een combinatie van verschillende symptomen waarbij de hersenen informatie niet goed meer kunnen verwerken. De eerste verschijnselen van dementie verschillen zowel per persoon als per ziekte. Vaak zijn het terugkerende problemen. Toch wuiven we deze symptomen vaak weg, omdat we denken dat de oorzaak alleen maar te maken heeft met ouderdom.

1. Vergeetachtigheid

Nieuwe informatie vergeten en belangrijke data of gebeurtenissen niet meer kunnen herinneren kunnen tekenen zijn van Alzheimer. Ook steeds opnieuw dezelfde vraag stellen hoort hierbij.

2. Problemen met dagelijkse handelingen

Als je merkt dat bepaalde dagelijkse handelingen steeds moeilijker worden om uit te voeren, kan er ook een lampje gaan branden. We hebben het in dit geval over makkelijk uitvoerbare taken, waar je in eerste instantie niet bij hoeft na te denken, zoals koffie zetten of eten klaarmaken.

3. Vergissingen met tijd en plaats

Mensen met (beginnende) dementie en Alzheimer hebben vaak geen besef meer van tijd en raken ook snel de weg kwijt.

4. Taalproblemen

Een van de kenmerken van dementie en Alzheimer is dat het moeilijker wordt om een gesprek te volgen. De persoon kan midden in de zin ineens het hele verhaal vergeten zijn. Ook kan praten minder vloeiend gaan.

5. Kwijtraken van spullen

Liggen je sleutels ineens per ongeluk in de koelkast of vind je je handtas in de wasmand? Kan natuurlijk eens gebeuren, maar als dit stelselmatig voorkomt, kan het duiden op (beginnende) dementie en Alzheimer.

6. Slecht beoordelingsvermogen

Voor mensen met dementie en Alzheimer is het moeilijk om situaties in te schatten en belangrijke keuzes te maken. Zo kunnen ze veel te veel boodschappen doen of spullen kopen die ze helemaal niet nodig hebben.

7. Terugtrekken uit sociale activiteiten

Eenzaamheid treedt ook vaak op bij mensen met Alzheimer. Ze kunnen problemen hebben met sociale activiteiten, omdat dit steeds lastiger wordt. Ze kunnen zich terugtrekken en urenlang in hun eentje televisie kijken.

8. Veranderingen in gedrag en karakter

Iemand met Alzheimer kan helemaal veranderen qua gedrag. Hij of zij kan verward raken, achterdochtig zijn of last hebben van depressie. Zonder duidelijke aanleiding kan zijn of haar stemming omslaan.

9. Onrust

Een van de symptomen van Alzheimer is onrust. Iemand met de ziekte is vaak constant op zoek naar iets, aan het opruimen of ergens mee bezig.

10. Problemen met het zien

Alzheimer kan ook invloed hebben op het zicht van mensen. Ze kunnen hierdoor minder goed afstanden inschatten.

Herken jij jezelf of iemand anders in de symptomen hierboven? Maak dan een afspraak bij de huisarts. Bij twijfel is het altijd verstandig om aan de bel te trekken. Je kunt ook altijd nog de geheugentest van Alzheimer Nederland doen voor meer duidelijkheid.

