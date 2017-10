Zo verloor deze vrouw 40 kilo na de geboorte van 2 tweelingen

Als jong meisje had de Amerikaanse Jen (nu 40 jaar) altijd calorieën geteld. Toen ze 2001 trouwde, liet ze dat strenge regime varen. Ze kookte uitgebreide dinertjes en at ’s avonds soms wel 6 gangen met haar man. Geen wonder dat ze wat kilo’s aankwam. En toen raakte ze in verwachting van een tweeling.

Kilo’s kwijt

Na de geboorte van Jonah en Aiden in 2002 stond ze in de overleefstand. Afvallen had geen prioritieit. Na een paar jaar woog Jen zo’n 115 kilo. Hoe groter de jongers werden, hoe moeilijker het voor haar werd om wat kilo’s kwijt te raken.

Tijd voor zichzelf

Toen de kinderen naar de kleuterschool gingen, kreeg Jen meer tijd voor zichzelf. Toen voelde ze de ruimte om kleine aanpassingen te doen. Ze kocht geen snoep en chips meer en beperkte de fastfood-maaltijden tot 1 keer per week. Dankzij die aanpassing verloor ze 13 kilo.

Overlevingsmodus

Ze was op de goede weg. Maar een jaar later was ze opnieuw zwanger van een tweeling. Met 32 weken werd zoon Rowan met een spoedkeizersnede gehaald. Hij en zijn zusje Audrey lagen 6 weken op de intensive care. Weer zat Jen in de overlevingsmodus en de kilo’s vlogen er net zo hard weer aan.

Klaar mee

Dit keer was Jen vastbesloten om niet alleen voor haar kleintjes maar ook voor zichzelf te zorgen. “Ik was er zo klaar mee om overgewicht te hebben”, vertelt ze. “Ik wilde kunnen rennen en niet worden tegengehouden door mijn lichaam”.

30 seconden interval

Ondanks haar weerzin voor bewegen, downloadde Jen een hardloop-app. “Ik dacht, ok, ik moet dit doen voor mezelf”, aldus Jen. Ze begon met intervals van 30 seconden. “De eerste 15 seconden dacht ik “ik ga dood” en de volgende 15 seconden dacht ik “ik ga het halen!”.

Gebroken enkel

Toen ze slechts 2 dagen bezig was met haar nieuwe ritme, brak Jen haar enkel. Tijdens de revalidatie na haar operatie leerde ze om lichtere maaltijden te koken. En een jaar later mocht ze weer gaan rennen.

Meer energie

Tijdens de slaapjes van de kinderen stond Jen thuis op de loopband. “De meeste mensen kunnen zo snel lopen als ik ren, maar ik moest gewoon doorgaan”. In een jaar werd haar uithoudingsvermogen veel groter en kon ze wel 30 minuten hardlopen in plaats van 30 seconden. Voor het eerst in 10 jaar gaf de weegschaal minder dan 90 kilo aan. Jen was zo blij dat ze meer energie had, dat ze ook gewichtsoefeningen aan haar workout toevoegde.

Lange hardloopsessies

“In geen miljoen jaar had ik gedacht dat ik 40 kilo kwijt zou raken, kilometers zou rennen of minutenlang zou planken”, zegt Jen, die nu 73 kilo weegt. Nog verrassender is dat ze nu uitkijkt naar haar wekelijkse yogaklasje, lange hardlooproutes in het weekend en wandelingen met haar man.

Dit zijn Jen’s beste afvaltips:

1. Zorg voor energie in de ochtend

“Ik heb zelden trek in de ochtend, maar ik wil mijn metabolisme goed gang brengen. Ik ontbijt met iets wat lang mijn trekgevoel stilt. Zoals yoghurt met noten of havermout.”

2. Investeer in een Pro

“Ook al doe je gewichtsoefeningen thuis, investeer in een paar sessies met een personal trainer. Dan leer je hoe je op een goede manier de oefeningen doet.”

3. Ben niet te perfectionistisch

“Soms wilde ik 3 keer per week gewichtheffen en lukte dat maar 1 keer. Of wilde ik lang op de loopband staan en lukte dat slecht 20 minuten. Blijf mild voor jezelf als dingen niet zo gaan als je gepland had en ben blij met wat we wél is gelukt”.

