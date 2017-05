Deze vrouw (70) onthult al haar schoonheidsgeheimen

De Australische Carolyn Hartz is 70 jaar, maar toch heeft ze een lichaam dat sommige tieners jaloers zou maken. De moeder van 3 kinderen verklapt nu al haar schoonheidsgeheimen in een interview met Daily Mail.

Eerst en vooral: deze prachtige dame heeft in haar leven plastische chirurgie gehad. Maar dat is naar eigen zeggen niet de voornaamste reden waarom ze er nu nog zo goed uitziet.



“Veel vrouwen denken dat ze na hun vijftigste hun gewicht toch niet meer op peil kunnen houden. Zelfs moeders rond de 40 zeggen dat hun lichaam niet meer kan wedijveren met het slanke lijntje dat ze hadden vóór de bevalling. Oké, het wordt allemaal wat lastiger. Maar het is zeker mogelijk als je er wat moeite voor doet. Hoe ouder we worden, hoe trager ons metabolisme werkt. Dat betekent dat we dus gezondere keuzes moeten maken en er een beetje harder moeten voor werken. Eten moet je bijvoorbeeld met je verstand doen. Geniet van elke hap, zo gaat het langzamer en zal je minder snel te veel eten.”

Positief

Ook een positieve levensinstelling helpt. “Ik ben een optimist, voor mij is het glas water altijd halfvol. Je kan dat belachelijk vinden, maar weermannen zouden toch beter zeggen dat het een deels zonnige dag wordt in plaats van deels bewolkt? De kijkers zouden daar gelukkiger van worden.”

28 jaar suikervrij

Carolyn heeft suiker uit haar leven gebannen, in plaats daarvan gebruikt ze de vervanger xylitol. “Onderzoek heeft uitgewezen dat obesitas in Australië op een alarmerend hoog niveau staat. Vaak is suiker de boosdoener. Mijn lichaam is nu al 28 jaar suikervrij. In het begin was dat heel moeilijk, want ik was er echt aan verslaafd.”

Met mate

“Die mentaliteitswijziging is volgens mij een van de belangrijkste redenen dat ik nu nog gezond en fit ben. Ik let er ook op dat ik bij elke maaltijd genoeg proteïnen naar binnen werk. Vooral bij het ontbijt is dat belangrijk, zo stop je het hongergevoel.” En nog een belangrijke tip: “Blijf vooral eten en drinken wat je lekker vindt, maar doe het met mate.”

8 uur slaap en meditatie

Carolyn slaapt gemiddeld 8 uur per dag. “Onderzoek heeft uitgewezen dat dat toch het minimum is voor een goede gezondheid. In onze slaap herstelt én verjongt ons lichaam.” Ook haar dagelijkse meditatie-oefeningen dragen hun steentje bij. “Dat doe ik dagelijks. Ik moet er een half uur vroeger voor opstaan, maar de voordelen die ik nadien ervaar zijn enorm. Ik word er veel kalmer door en ga meer op mijn instinct af. Ik ben er trouwens pas mee begonnen toen ik 65 was, dus het is nooit te laat. Begin met 5 minuten per dag en maak er later 20 tot 30 minuten van.”

Veel bewegen

Ook op fysiek vlak zit Hartz niet stil. “Dagelijks laat ik mijn hond een half uur uit in het park. Daar genieten we allebei bijzonder veel van. Daarnaast probeer ik 3 keer per week yoga te doen. En recent ben ik – na een pauze van 25 jaar – ook weer begonnen met tennissen.”

Carolyn Hartz reveals the secrets to her amazing body https://t.co/jX68X1x5rB — Stephanie Fox (@minty_211) 30 mei 2017

Bron: HLN, Beeld: iStock