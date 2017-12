Vrouw verliest 44 kilo door déze 3 regels aan te houden

Wat doe je als je jezelf in de spiegel aankijkt en het lijkt of er een andere persoon staat? Dat overkwam de Amerikaanse Rebecca Grafton.

Na de universiteit werd het voor Rebecca tijd om op eigen benen te gaan staan. En alleen wonen betekent: je eigen potje koken. Dat is precies waar het mis ging. Op het moment dat haar weegschaal 110 kilo aangaf, was de maat voor Rebecca vol. Via Instagram deelt ze dat er een verbluffende 44 kilo af is: ongelooflijk.

Gevecht tegen de kilo’s

In een interview vertelt Rebecca dat ze ‘zo dik begon te worden dat ze haar eigen gezicht niet meer herkende in foto’s’. In 2014 sloeg ze een andere weg in. Op dit moment weegt Rebecca 44 kilo minder dan toen ze begon met afvallen en ze is gelukkiger dan ooit. Om anderen aan te moedigen om op een gezond gewicht te komen deelt ze haar verhaal en gevecht tegen de kilo’s op Instagram.

Andere weg

