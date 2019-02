Vrouw deelt pijnlijk resultaat nadat ze zelf haar acrylnagels verwijderde

Acrylnagels kunnen een uitkomst bieden als je niet tevreden bent over je natuurlijke nagels. De lak blijft wekenlang zitten, je nagels zien er gezond en sterk uit en je kunt ze versieren zoals je zelf wil. Maar er is ook een keerzijde.

Het gebruik van acrylnagels kan namelijk een hoop problemen veroorzaken. Het is daarom belangrijk dat je het in een goede salon laat zetten en verwijderen, en niet zoals Amalia zelf aan de slag gaat.

Pijn

Normaal gesproken laat ze haar acrylnagels in een salon op een professionele manier verwijderen, maar dit keer had ze daar geen tijd voor. Ze verwijderde de acrylnagels zelf en dat liep anders af dan gehoopt. Grote schade aan haar eigen nagels was het gevolg. “Ik huilde bijna in de douche van het hete water dat over mijn nagelbedden stroomde”, schrijft ze bij een tweet die ze plaatste.

a lot of people on curiouscat ask me about my acrylics, presumably wanting a set themselves. sharing these to show u the reality lol pic.twitter.com/aqVRGjPiMO — Cardi BTEC (@amelia_perrin) 9 december 2016

Nooit weer

Na het nemen van biotine supplementen, begonnen haar nagels gelukkig een stuk op te knappen. Maar Amalia ziet het als een wijze les aan zichzelf en anderen: laat je acrylnagels altijd op professionele wijze verwijderen.

five days later after taking two different kinds of biotin every day, still not amazing or beautiful but LOOK AT THE DIFFERENCE pic.twitter.com/T3OGcW56Tv — Cardi BTEC (@amelia_perrin) 14 december 2016

